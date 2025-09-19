Juez rechaza demanda de Trump contra The New York Times por ser “decididamente impropia e inadmisible”

Un portavoz del New York Times dijo que "celebran la rápida decisión del juez, que reconoció que la denuncia era un documento político y no una presentación legal seria".

(CNN) — En un fallo lleno de burlas, un juez federal rechazó la demanda por difamación del presidente Trump contra The New York Times, afirmando que la confusa demanda de 85 páginas no seguía las reglas federales para presentar demandas civiles.

El equipo del presidente tiene un mes para volver a presentar la solicitud, y un portavoz de Trump indicó que lo harán.

El juez Steven D. Merryday del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida dijo el viernes que la demanda “contradice inequívoca e inexcusablemente los requisitos de la Regla 8” de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

Una queja debe ser una “declaración breve, sencilla y directa de acusaciones de hechos”, escribió, y el ataque de Trump contra The Times fue “decididamente inapropiado e inadmisible”.

Merryday dijo que el equipo legal de Trump puede volver a presentar la queja en las próximas cuatro semanas, pero debe limitarla a 40 páginas o menos.

Una queja no debe ser “un foro público para vituperios e invectivas” ni “un megáfono de relaciones públicas”, afirmó.

Cuando Trump presentó la demanda por difamación a principios de esta semana, reclamando 15.000 millones de dólares en daños y perjuicios, numerosos expertos legales dijeron a CNN que la demanda carecía de fundamento y varios argumentaron que era más un truco de relaciones públicas que un caso serio.

La extensa demanda acusó al Times de ser un “portavoz virtual” del Partido Demócrata. También nombró como acusados ​​a la editorial Penguin Random House y a cuatro reporteros del Times, incluyendo dos que escribieron un libro para Penguin titulado “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Perdedor con suerte: Cómo Donald Trump despilfarró la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito).

La denuncia por momentos parecía un artículo de opinión a favor de Trump, con página tras página de elogios efusivos al presidente y repetidas referencias a demandas que había presentado contra otros medios de comunicación.

El equipo legal del presidente indicó que presentará una denuncia actualizada.

“El presidente Trump seguirá responsabilizando a las noticias falsas a través de esta poderosa demanda contra el New York Times, sus periodistas y Penguin Random House, de acuerdo con las instrucciones del juez sobre logística”, dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado.

Un portavoz del New York Times dijo que “celebran la rápida decisión del juez, que reconoció que la denuncia era un documento político y no una presentación legal seria”.

El jueves, el editor ejecutivo del New York Times, Joe Kahn, dijo en un evento de Axios que Trump estaba “equivocado en los hechos” y “equivocado en la ley” con respecto a la difamación.

“Lucharemos y ganaremos”, afirmó Kahn.