(CNN) – El juez Emmet Sullivan, del Tribunal de Distrito de Columbia, bloqueó la posibilidad de que la administración de Joe Biden expulse a las familias de inmigrantes detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México, en virtud de una orden de salud pública.

El fallo emitido este jueves, supone una importante derrota para el Gobierno, que hasta el momento se había basado en la orden de salud pública vinculada con la pandemia para rechazar a los adultos y las familias detenidas en la frontera sur de Estados Unidos.

En agosto, se permitió la entrada de más de 70.000 familias migrantes, mientras que se expulsó a unas 16.000, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El dictamen, que entrará en vigencia en 14 días, obligará al gobierno a tomar decisiones complejas, ya que determinó que hay suficientes medidas que se pueden tomar para mitigar la propagación del COVID-19.

“En vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de mitigación, el Tribunal no está convencido de que la transmisión del COVID-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda mitigarse de forma significativa. De hecho, el gobierno ha implementado con éxito medidas de mitigación con respecto al procesamiento de menores no acompañados para minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19″, afirmó el falló.

Biden se ha enfrentado a las críticas de los defensores de los inmigrantes que argumentaron que la política, implementada bajo la administración de Trump, traicionaba la postura del país de acoger a los solicitantes de asilo, y de los republicanos que afirmaban que los cambios bruscos en la política de inmigración alimentaban la migración hacia el norte.