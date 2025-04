Joven de 16 años es investigado en Alemania por fabricar ricina en su casa: sustancia es considerada arma de guerra

Un adolescente de 16 años en Sajonia, Alemania, es investigado por fabricar y almacenar ricina y aconitina —dos toxinas vegetales altamente letales— en un laboratorio casero, lo que podría constituir una infracción a la Ley de Armas de Guerra.

(CNN) — La policía alemana allanó la casa de un adolescente sospechoso de fabricar y almacenar ricina, un agente de guerra biológica altamente tóxico y letal.

El joven de 16 años está acusado de producir “varios viales” que contenían una mezcla de ricina y aconitina, otra potente toxina vegetal, en un laboratorio improvisado en el ático de la casa de su familia en Zeithain, un municipio en el estado oriental de Sajonia, dijo la policía.

La Oficina de Policía Criminal del Estado de Sajonia ha iniciado una investigación en colaboración con la Fiscalía de Dresde sobre la posible violación de la Ley de Armas de Guerra de Alemania, que regula la producción y el comercio de materiales considerados armas de guerra.

Los agentes han estado registrando el domicilio del sospechoso desde la madrugada del jueves, según el comunicado de la policía de Sajonia. Buscan “asegurarse de todas las sustancias tóxicas y demás pruebas”, según el comunicado.

Los investigadores hasta el momento no han descubierto ninguna evidencia sobre las intenciones del sospechoso con la sustancia tóxica, dijo la policía.

No se ha emitido una orden de arresto. Según el comunicado, dado el estado actual de la investigación, no existen motivos para la detención según el Código de Procedimiento Penal alemán, en particular considerando la Ley de Justicia Juvenil.

La ricina es un compuesto natural altamente tóxico, subproducto del procesamiento de las semillas de ricino. Es potencialmente letal si se inhala, ingiere o inyecta. Una cantidad menor a una pizca de ricina puede matar a una persona en un plazo de 36 a 48 horas debido a una insuficiencia de los sistemas respiratorio y circulatorio.

Si se ingiere, provoca náuseas, vómitos y hemorragias internas del estómago y los intestinos, seguidos de insuficiencia del hígado, el bazo y los riñones, y finalmente la muerte por colapso del sistema circulatorio.

Si se inyecta, la ricina causa la muerte inmediata de los músculos y ganglios linfáticos cercanos al lugar de la inyección. Generalmente, se produce insuficiencia de órganos principales y la muerte.