José Antonio Kast se alista para participar en cumbre organizada por Donald Trump: Este es su itinerario en Estados Unidos

El presidente electo, José Antonio Kast, llegará a Estados Unidos el 6 de marzo y asistirá a una cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta ahora, no hay confirmación de una bilateral entre ambos.

El mandatario electo, José Antonio Kast, viajará a Estados Unidos el 6 de marzo para reunirse con el presidente del Partido Republicano estadounidense, Kevin Coope.

Además, Kast asistirá el 7 de marzo a la cumbre organizada por Donald Trump, “Escudo de las Américas”. Este encuentro se produce en medio de la tensión entre Chile y Estados Unidos, generada por el proyecto del cable submarino chino, que provocó la molestia de la administración de Trump y derivó en sanciones contra tres altos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric.

Durante su gira por Estados Unidos, Kast estará acompañado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y su asesor Cristián Valenzuela.

En entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, dijo que “ya está confirmado el almuerzo con Marco Rubio; ahora falta la bilateral con el presidente Trump”.

¿Qué es la cumbre del “Escudo de las Américas” a la que Kast asistirá?

La reunión internacional está organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y será el primer encuentro de líderes sudamericanos desde la reelección del mandatario.

A la instancia están invitados aliados políticos de la administración de Trump, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele. También destacan los nombres de: