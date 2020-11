El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la unidad en el país luego de imponerse ante su contrincante, el republicano y actual mandatario norteamericano Donald Trump, durante su discurso de celebración este sábado en la noche en localidad de Wilmington, en el estado de Delaware.

Ante una multitud que lo vitoreaba, el otrora vicepresidente de Barack Obama aseguró que “la Biblia nos dice que para todo hay una temporada, un tiempo para construir, un tiempo para cosechar, y un tiempo para sembrar y un tiempo para sanar. Este es el momento de sanar en Estados Unidos”.

“Para todos aquellos de ustedes que votaron por el presidente Trump, entiendo su decepción esta noche. Me he perdido un par de veces, pero ahora démonos una oportunidad”, agregó y señaló que “es hora de dejar de lado la retórica dura, bajar la temperatura, volver a vernos, escucharnos de nuevo y, para avanzar, tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos. Son estadounidenses”.

En la misma línea, Biden manifestó que “esta noche se nos recuerda a aquellos que lucharon tan duro durante tantos años para que esto sucediera. Una vez más, Estados Unidos ha inclinado el arco del universo moral hacia la justicia”.

“A todos los que se ofrecieron como voluntarios y trabajaron en las urnas en medio de esta pandemia, funcionarios electos locales, merecen un agradecimiento especial de toda la nación”, aseguró.

A su vez, el nuevo mandatario de Estados Unidos valoró el apoyo de la ciudadanía, resaltando que “la gente de esta nación ha dicho que nos ha entregado una victoria clara, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo”.

“Hemos ganado con la mayor cantidad de votos emitidos para una candidatura presidencial en la historia de la nación, 74 millones”, destacó.

Además, Biden se puso como primer objetivo de su futuro gobierno controlar el enorme brote de coronavirus que sufre el país norteamericano, donde ya ha habido 9,8 millones de contagios y 237.000 muertes.

“Nuestro trabajo comienza poniendo la covid bajo control”, afirmó al anunciar que este mismo lunes formará un grupo de trabajo contra la pandemia con expertos y científicos dentro de su equipo de transición que elaborarán la estrategia que pondrá en marcha a partir del 20 de enero, el mismo día de su toma de posesión.

“No escatimaré esfuerzos, ni compromisos, en revertir esta pandemia”, prometió Biden.