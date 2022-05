(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración sobre el derecho al aborto en el caso Roe vs. Wade, después de que Político publicara un borrador que anularía el histórico fallo.

El mandatario comenzó su pronunciamiento con una aclaración: “No sabemos si este borrador es genuino o si refleja la decisión final de la Corte. Con esa advertencia crítica, quiero ser claro en tres puntos sobre los casos ante la Corte Suprema”.

Y continuó: “Mi gobierno argumentó fuertemente ante la Corte en defensa de Roe v. Wade. Dijimos que Roe se basa en ‘una larga línea de precedentes que reconocen el concepto de libertad personal de la enmienda 14 contra la interferencia del Gobierno en decisiones intensamente personales’. Creo que el derecho de las mujeres a elegir es fundamental, Roe ha sido la ley del país durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no sea anulada”.

Posteriormente, señaló que “poco después de la promulgación de la ley SB 8 de Texas y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, ordené a mi Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Consejero de la Casa Blanca que prepararan opciones para una respuesta del Gobierno al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”.

“Bajo una variedad de posibles resultados en los casos pendientes ante la Corte Suprema. Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo”, indicó.

Asimismo, mencionó que “si la Corte anula Roe, recaerá sobre los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles de Gobierno para proteger el derecho de las mujeres a elegir. Y recaerá en los votantes elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre”.

“A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley”, sostuvo.

CNN no ha confirmado de forma independiente la autenticidad del documento. Político asegura que ha verificado el borrador. Un portavoz de la Corte Suprema se negó hacer comentarios para CNN.

Administración comprometida con la salud reproductiva

Biden, quien ha sido un católico devoto a lo largo de su vida, ha dicho que personalmente se opone al aborto debido a su fe, pero también ha aclarado que no cree que deba imponer sus puntos de vista al resto de la sociedad.

Biden escribió en su libro Promises to Keep de 2007: “Me opongo al aborto, pero no creo que tenga derecho a imponer mi punto de vista sobre algo que acepto como una cuestión de fe, sobre el resto de la sociedad. He pensado mucho al respecto y mi posición probablemente no complazca a nadie. Creo que el gobierno debería mantenerse al margen por completo”.

“Me he aferrado a mi posición intermedia sobre el aborto durante más de treinta años. Sigo votando en contra del aborto de nacimiento parcial y de la financiación federal y me gustaría encontrar formas de que sea más fácil para las madres jóvenes asustadas optar por no abortar. Pero, también votaré en contra de una enmienda constitucional que despoja a una mujer de su derecho a tomar su propia decisión”, escribió Biden en su libro.

Previamente, Biden fue partidario durante mucho tiempo de la Enmienda Hyde, que prohíbe que se utilicen fondos federales para pagar abortos, excepto en los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, revirtió su posición durante la carrera presidencial de 2020.

Biden dijo que cambió de opinión debido a las leyes que los legisladores estatales republicanos han promulgado para dificultar el acceso al aborto a las mujeres que no pueden pagar el procedimiento o deben viajar para obtenerlo. En ese sentido, sostuvo que estas leyes eran extremas y violaban Roe vs. Wade.