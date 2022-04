(CNN en Español) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso un proyecto de ley por US$ 33.000 millones en financiación adicional destinada a apoyar a Ucrania durante los próximos meses, a medida que la guerra brutal e implacable de Rusia entra en una nueva fase.

En otra solicitud importante, Biden describió una propuesta que presionaría aún más a los oligarcas rusos ante la invasión en Ucrania, incluido el uso del dinero de sus activos incautados para financiar la defensa de Ucrania.

“El costo de esta lucha no es barato. Pero ceder ante la agresión va a ser más costoso si permitimos que suceda. O apoyamos al pueblo de Ucrania mientras defiende su país, o nos mantenemos al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades”, dijo Biden.

Y añadió: “Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania en esta lucha por la libertad”.

El multimillonario pedido incluye US$ 20.400 millones solicitados para asistencia militar y de seguridad. Entre los que se incluyen US$ 5.000 millones en autorizaciones de retiro adicionales, US$ 6.000 millones para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania y US$ 4.000 millones para el Programa de Financiación Militar Extranjera del Departamento de Estado, dijo a periodistas un alto funcionario del gobierno.

El funcionario señaló que una parte de los US$ 20.000 millones en asistencia militar podría usarse para reponer las contribuciones de municiones y equipos de otros países. Lo que permitiría que esas naciones “puedan defenderse por completo”. El funcionario caracterizó la iniciativa en el contexto del esfuerzo de Biden para unir al mundo en apoyo a Ucrania.

Se espera que Biden detalle aún más la solicitud durante su intervención sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

¿Qué incluye la millonaria propuesta de Biden para ayudar a Ucrania?

En la solicitud también se incluyen US$ 8.500 millones en asistencia económica “para ayudar al gobierno de Ucrania a responder a la crisis inmediata y a continuar proporcionando servicios básicos al pueblo ucraniano”, dijo el funcionario. Una hoja informativa de la Casa Blanca sugirió que la financiación además ayudaría a contrarrestar las narrativas de desinformación y propaganda rusas y apoyaría a los medios independientes.

También se previeron fondos adicionales de asistencia humanitaria y seguridad alimentaria, por una suma de US$ 3.000 millones, que incluyen “trigo y otros productos básicos” para los necesitados, según el funcionario. Parte de ese financiamiento se destinará a capacitación laboral, servicios de salud mental y recursos para los distritos escolares de EE.UU. con el objetivo de apoyar a los ucranianos que llegan al país, así como otros esfuerzos para ayudar a los refugiados ucranianos y a los países que les brindan refugio.

Además se incluye financiamiento específico “para abordar las perturbaciones económicas en el país y en todo el mundo debido a la agresión de Putin”. Lo que ayudará a aumentar la producción estadounidense de cultivos de alimentos como la soja, así como recursos para permitir el uso de la Ley de Producción de Defensa y expandir la producción estadounidense de reservas críticas de minerales y otros materiales golpeados por la guerra.

El camino pendiente en el Congreso

Si bien los miembros acordaron que se necesita más dinero para Ucrania, aún no está claro cómo podría avanzar en el Congreso ni cuán rápido podría aprobarse la propuesta sobre los oligarcas. Un posible camino sería vincular las dos legislaciones. Pero, los líderes republicanos y demócratas se encuentran en las primeras etapas de las conversaciones sobre cómo aprobar una financiación más amplia para Ucrania.

Ante la pregunta de si la financiación de Ucrania debería avanzar junto a nuevos fondos para la respuesta a la pandemia de COVID-19, un segundo funcionario dijo que “ciertamente tiene sentido que se muevan juntos”. Pero, se negó a adelantarse al proceso legislativo.