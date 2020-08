(CNN Español) – La Convención Nacional Demócrata confirmó formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial después de una votación nominal en todo el país.

La votación nominal se llevó a cabo con personas de 50 estados y 7 territorios que aparecieron en video. La gama de demócratas que postuló a Biden incluyó a funcionarios electos, como varios de sus oponentes de 2020, a activistas como un pescador de Alaska, un agricultor en Kansas y un albañil en Missouri.

Después de que su estado natal de Delaware entregara los votos de los delegados finales a su favor, el ex vicepresidente apareció en vivo en la pantalla por primera vez en la convención.

Se pudo ver a Biden y su esposa Jill Biden, y luego a sus nietos, que dispararon serpentinas de celebración sobre él, junto con imágenes de estadounidenses vitoreando.

“Gracias a todos desde el fondo de mi corazón desde mi familia, y los veré el jueves”, dijo Biden, refiriéndose a su discurso para cerrar la convención.

Colin Powell, un republicano que fue secretario de Estado de George W. Bush, también manifestó su apoyo a Biden.

Powell dijo que apoya a Biden “porque nuestro país necesita un comandante en jefe que cuide de los efectivos de la misma forma en que cuidaría a su familia (…) Joe Biden será un presidente del que todos nos vamos a sentir orgullosos; con Joe Biden en la Casa Blanca nadie durará que estará con nuestros amigos y se enfrentará con nuestros adversarios. Nunca al revés. Él va a confiar en nuestros diplomáticos y en nuestra comunidad de inteligencia, no en los dictadores y los déspotas”.

El senador por Nueva York Chuck Schumer aseguró que los demócratas deben recuperar el Senado y que juntos podrán tomar medidas para combatir el cambio climático y luchar contra el racismo sistémico.

Sally Yates, ex secretaria interina de Justicia de Estados Unidos, aseguró que Donald Trump ha utilizado su cargo para beneficiarse a sí mismo e incluso ha intentado sabotear el Servicio Postal para afectar las elecciones.

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton criticó a Donald Trump por no tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 y aseguró que bajo su mandato Estados Unidos ha triplicado su tasa de desempleo. La afirmación la hizo durante su discurso en video en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata.

La representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez no tuvo mucho tiempo para dirigirse al país, ya que secundó la nominación del senador Bernie Sanders, pero en esos 95 segundos ofreció una explicación poética de las aspiraciones del movimiento progresista y ofreció su “fidelidad y gratitud ”a los que luchan junto a ella.

“En una época en la que millones de personas en Estados Unidos buscan soluciones sistémicas profundas para nuestras crisis de desalojos masivos, desempleo y falta de atención médica, espíritu del pueblo y amor por todas las personas”, dijo. “Por la presente apoyo la aspiración del senador Bernard Sanders de Vermont para presidente de Estados Unidos de América“.

"In fidelity and gratitude to a mass peoples' movement working to establish 21st century social, economic, and human rights – including guaranteed health care, higher education, living wages, and labor rights for all people in the United States."

