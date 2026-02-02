Jeque de Emiratos invierte 500 millones en criptoempresa de la familia Trump antes de la investidura, según investigación

Una investigación del Wall Street Journal revela que el acuerdo, firmado por Eric Trump, benefició a empresas familiares mientras un socio se convertía en enviado clave de la Casa Blanca.

(EFE) – El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, invirtió 500 millones de dólares en World Liberty Financial (WLF), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, días antes de la segunda investidura de Donald Trump, según una investigación del Wall Street Journal.

La operación, realizada a través de Aryam Investment, le dio al inversor emiratí el 49% de la compañía, convirtiéndolo en su mayor accionista externo.

Beneficios y conflictos de interés

El acuerdo, firmado por Eric Trump, generó beneficios estimados en 187 millones de dólares para empresas de la familia Trump y 31 millones para compañías vinculadas a la familia Witkoff.

WLF fue fundada por los hijos de Trump junto a los hijos de Steve Witkoff, quien actualmente es el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz en Oriente Medio y Ucrania.

La revelación plantea serias dudas sobre la compatibilidad entre los negocios privados de la familia presidencial y las decisiones de política exterior. Aunque un portavoz de WLF negó cualquier conexión con un posterior acuerdo bilateral entre EE.UU. y Emiratos sobre chips de inteligencia artificial, organizaciones como CREW han documentado más de 3.700 conflictos de interés durante el primer mandato de Trump. La Casa Blanca defendió que Trump actúa en el interés público y que sus activos están en un fideicomiso administrado por sus hijos.