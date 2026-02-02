Mundo donald trump

Jeque de Emiratos invierte 500 millones en criptoempresa de la familia Trump antes de la investidura, según investigación

Por CNN Chile

02.02.2026 / 17:05

{alt}

Una investigación del Wall Street Journal revela que el acuerdo, firmado por Eric Trump, benefició a empresas familiares mientras un socio se convertía en enviado clave de la Casa Blanca.

(EFE) – El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, invirtió 500 millones de dólares en World Liberty Financial (WLF), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, días antes de la segunda investidura de Donald Trump, según una investigación del Wall Street Journal.

La operación, realizada a través de Aryam Investment, le dio al inversor emiratí el 49% de la compañía, convirtiéndolo en su mayor accionista externo.

Beneficios y conflictos de interés

El acuerdo, firmado por Eric Trump, generó beneficios estimados en 187 millones de dólares para empresas de la familia Trump y 31 millones para compañías vinculadas a la familia Witkoff.

WLF fue fundada por los hijos de Trump junto a los hijos de Steve Witkoff, quien actualmente es el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz en Oriente Medio y Ucrania.

La revelación plantea serias dudas sobre la compatibilidad entre los negocios privados de la familia presidencial y las decisiones de política exterior. Aunque un portavoz de WLF negó cualquier conexión con un posterior acuerdo bilateral entre EE.UU. y Emiratos sobre chips de inteligencia artificial, organizaciones como CREW han documentado más de 3.700 conflictos de interés durante el primer mandato de Trump. La Casa Blanca defendió que Trump actúa en el interés público y que sus activos están en un fideicomiso administrado por sus hijos.

DESTACAMOS

Servicios ¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.

LO ÚLTIMO

País Reconstrucción en Viña del Mar tras megaincendio: Poduje dice que “no hay un 45% de avance” y la Seremi de Vivienda responde
Jeque de Emiratos invierte 500 millones en criptoempresa de la familia Trump antes de la investidura, según investigación
Contraloría detecta esperas de hasta 18 horas en urgencia y licencias médicas por más de ocho años en el Hospital San José
Netanyahu advierte a Irán de "consecuencias insoportables" ante un posible ataque
Rebajas de febrero: Steam, Epic y las ofertas que no te puedes perder
Color E-Paper: Samsung lanza pantalla fabricada con biorresina derivada del fitoplancton