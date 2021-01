La cantante Jennifer Lopez fue la encargada de realizar la interpretación previa al juramento del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

J.Lo cantó This Land Is Your Land y America, The Beautiful en las escalinatas del Capitolio, en una ceremonia en que no estuvo presente el mandatario saliente, Donald Trump, como es tradición.

En medio de su performance, la artista de raíces latinas proclamó a todo pulmón, en español: “una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

Lee también: Trump en su último discurso presidencial: “Volveremos de alguna forma”

La misma frase sería pronunciada minutos después por Biden, esta vez en inglés: “en este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para proseguir con la transferencia pacífica del poder“.

Las palabras forman parte del Juramento a la Bandera o Juramento de Lealtad, el que se suele recitar en eventos públicos y en los colegios.

Antes de Lopez, también estuvo presente Lady Gaga, quien fue la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

“¿Qué es esto? ¿el medio tiempo del Super Bowl?”, preguntaron en broma en Twitter.