Jeffrey Epstein nombró varias veces a Donald Trump en correos electrónicos, según publicación de la Cámara de Representantes

(CNN) – Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto cuya muerte por suicidio ha generado un intenso escrutinio de las personas de alto perfil que conocía, mencionó a Donald Trump por su nombre varias veces en correspondencia privada durante los últimos 15 años con un socio y un autor del círculo de Trump, según correos electrónicos recientemente publicados por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Los correos electrónicos enviados a Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein y condenada por tráfico sexual tras la muerte de este, y al autor Michael Wolff, incluyen conversaciones en las que Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Justicia describen como víctima de la trata de personas de Epstein.

Los correos también incluyen un mensaje en el que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes que trabajaban allí, según los correos recientemente publicados.

Los correos electrónicos fueron publicados el miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes los obtuvieron tras citar a los herederos de Epstein a principios de este año.

Trump no recibió ni envió ninguno de los mensajes, que en su mayoría son anteriores a su presidencia, y no ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein o Maxwell.

Wolff declaró a CNN: “No recuerdo bien el contexto. Pero en ese momento estaba manteniendo una conversación en profundidad con Epstein sobre su relación con Trump y esto parece formar parte de esa conversación”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca.

Los correos pueden ser leídos aquí.

En un correo electrónico fechado el 2 de abril de 2011, que CNN revisó de forma independiente, Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… (CENSURADO) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%”.

Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”

Los miembros republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes identificaron a la persona como Virginia Giuffre, una de las supervivientes más destacadas de Epstein que se suicidó en abril, y acusaron a los demócratas de ocultar su nombre porque ella no había alegado que Trump hubiera hecho nada malo.

En su libro, Giuffre escribe que su padre, quien trabajaba como encargado de mantenimiento en Mar-a-Lago en el año 2000, le consiguió un empleo como encargada de los vestuarios. Escribió: “Trump fue sumamente amable, diciéndome que era fantástico que yo estuviera allí. ¿Te gustan los niños?”, me preguntó. “¿Cuidas niños alguna vez?”. Me explicó que tenía varias casas cerca del complejo que prestaba a amigos, muchos de los cuales tenían hijos que necesitaban atención”.

En su libro Nobody’s Girl, no acusa a Trump de haber cometido ninguna irregularidad.

Unos tres años antes del correo electrónico —en junio de 2008— Epstein había sido condenado a 18 meses de prisión en una cárcel de mínima seguridad tras declararse culpable de cargos estatales de incitación a la prostitución e incitación a la prostitución con una menor de 18 años.

Fue puesto en libertad en julio de 2009, tras cumplir solo 13 meses de condena. Años más tarde, su acuerdo de culpabilidad sería objeto de escrutinio mediático, incluyendo el del Miami Herald, y recibiría críticas generalizadas por considerarse demasiado indulgente.

Maxwell declaró ante el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en una entrevista a principios de este año que “nunca vio al Presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo” y que no recordaba haber visto jamás a Trump en casa de Epstein. Afirmó haberlos visto juntos en reuniones sociales.

“El presidente nunca se comportó de manera inapropiada con nadie”, dijo Maxwell. “En las ocasiones en que estuve con él, fue un caballero en todo sentido”.

La relación de Trump con Epstein ha estado bajo escrutinio en medio de una tormenta política en Washington sobre si el gobierno federal publicará y cuándo los archivos del fallecido traficante sexual, quien murió en prisión en 2019. La controversia se intensificó a principios de este año cuando el propio Departamento de Justicia de Trump declaró que mantenía su conclusión anterior de que Epstein se suicidó y que no planeaba proporcionar más información sobre el caso.

Esto provocó indignación en el Congreso y entre algunos miembros de la propia base MAGA de Trump, e impulsó los esfuerzos por obtener nueva información. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitó con éxito documentos del patrimonio del fallecido, y existe una iniciativa paralela en marcha en el Congreso para forzar una votación sobre la divulgación obligatoria de más archivos del gobierno estadounidense. Esta iniciativa recibirá un apoyo crucial, el número 218, cuando la representante Adelita Grijalva tome posesión de su cargo el miércoles.

La última publicación también incluyó correos electrónicos entre Epstein y Wolff, incluido uno de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump y unos siete meses antes de que Epstein se suicidara en prisión.

Según el correo electrónico revisado por CNN, Epstein le escribió a Wolff aparentemente para abordar la afirmación de Trump de que le pidió a Epstein que renunciara a su membresía en el club Mar-a-Lago del presidente.

“Trump dijo que me pidió que renunciara”, escribió Epstein, y agregó: “Nunca fui miembro… por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

La Casa Blanca ha declarado que Trump le prohibió la entrada a Epstein a su club Mar-a-Lago “por ser un tipo repugnante”, y el propio Trump ha afirmado que Epstein “robó” a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, al explicar por qué terminó su relación. En su entrevista con Blanche, Maxwell negó haber reclutado en Mar-a-Lago.

La relación de Trump con Epstein ha sido pública desde hace tiempo, aunque el presidente estadounidense ha negado haber cometido delito alguno. Presentó una demanda por difamación contra el editor del Wall Street Journal y los periodistas que escribieron un artículo sobre una colección de cartas que Epstein recibió como regalo por su 50 cumpleaños en 2003, incluyendo una nota con el nombre de Trump y el dibujo de una mujer desnuda.

En un tercer correo electrónico publicado por el Comité de Supervisión y consultado por CNN el miércoles, Wolff —quien publicó un libro sobre el Ala Oeste de Trump en 2018— le escribió a Epstein con el asunto “aviso” el 15 de diciembre de 2015. Ese fue el día de un debate de las primarias republicanas de CNN, pero no hay ninguna mención de Epstein en la transcripción.

“Me han dicho que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación contigo, ya sea en directo o en la rueda de prensa posterior”, escribió Wolff a Epstein, según se informa.

Según el correo electrónico, Epstein respondió: “Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?”.

Wolff respondió: “Creo que deberías dejar que se hunda solo. Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso te dará una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda. Claro que es posible que, cuando se le pregunte, diga que Jeffrey es un buen tipo, que ha sido tratado injustamente y que es víctima de la corrección política, la cual será prohibida en un régimen de Trump”.

Wolff ha indicado públicamente que entrevistó a Epstein, y The Daily Beast informó haber obtenido grabaciones en las que Epstein habló extensamente con el autor sobre Trump y afirmó que ambos eran amigos íntimos. El entorno de Trump calificó las grabaciones de «falsas difamaciones», según The Daily Beast.