Jeff Bezos anuncia cambios en artículos de opinión del Washington Post: Pilares serán libertades personales y libre mercado

(CNN) – El propietario del Washington Post, Jeff Bezos, anunció el miércoles un “cambio significativo” en la página de opinión del diario que llevó a David Shipley, el editor de la página editorial, a dejar el periódico.

Los cambios trastocaron los precedentes y sacudieron a una empresa de medios que ya se había visto sacudida por años de turbulencias y cambios de liderazgo.

Como parte de la reestructuración, el Post publicará artículos de opinión diarios sobre dos “pilares” editoriales: las libertades personales y el libre mercado, según adelantó Bezos en una publicación en X después de anunciar el cambio en un correo electrónico dirigido a toda la empresa.

La sección de opinión del Post también cubrirá otros temas, escribió Bezos, pero “los puntos de vista que se opongan a esos pilares serán publicados por otros”.

