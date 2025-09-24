Vicepresidente de Estados Unidos apunta a retórica de izquierda tras tiroteo en instalación de ICE

JD Vance afirmó que la persona detrás del fatal tiroteo ocurrido en Texas tenía "motivaciones políticas", con críticas a "medios de comunicación de izquierda" que, a su juicio, alientan este tipo de hechos.

(CNN) – El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance respondió duramente al tiroteo mortal en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Dallas el miércoles, calificándolo de acto de violencia con motivaciones políticas y culpando directamente a lo que describió como retórica incendiaria de los líderes demócratas y los medios de comunicación.

“Todavía estamos aprendiendo un poco sobre esto”, dijo Vance durante comentarios en Concord, Carolina del Norte, “pero lo que sabemos es que en Dallas, Texas, una instalación de ICE fue atacada a tiros por un extremista violento de izquierda, una persona que escribió mensajes contra ICE en sus balas”.

El vicepresidente afirmó que el ataque tuvo motivaciones políticas y dijo: “Tenemos algunas pruebas que aún no son públicas, pero sabemos que esta persona tenía motivaciones políticas”.

El FBI ha declarado que investiga el tiroteo como un acto de violencia selectiva. El presunto tirador es Joshua Jahn, según tres fuentes familiarizadas con el caso. Las autoridades informaron que el tirador fue encontrado muerto en el lugar de los hechos.

El director del FBI, Kash Patel, publicó una imagen de las balas recuperadas en X, y uno de los cinco casquillos de la foto tenía las palabras “ANTI-ICE” escritas en tinta azul.

Vance continuó acusando a figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, y a medios de comunicación de tendencia izquierdista de vilipendiar a las fuerzas del orden y crear un ambiente que alimenta la violencia.

“Cuando los medios de comunicación de izquierda mienten sobre lo que [ICE] está haciendo”, dijo, “lo que están haciendo es alentar a los locos a que vayan y cometan actos violentos”.

“No tienes que estar de acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump. Pero si tu discurso político incita a la violencia contra las fuerzas del orden, puedes irte directo al infierno”, declaró.