Jared Padalecki, actor conocido por su participación en las series Supernatural y Gilmore Grils, sufrió un grave accidente de auto.

El pasado 21 de abril, Padalecki escribió en su cuenta de Twitter que no podría asistir a una convención de Supernatural y, aunque no dio mayores detalles, agradeció el amor y apoyo.

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y’all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can’t wait to see y’all again. 🙏❤️

— Jared Padalecki (@jarpad) April 21, 2022