Japón envió cazas para interceptar y monitorear aeronaves rusas que volaron cerca de su territorio

Rusia respondió diciendo que se trató de "un vuelo programado sobre las aguas neutrales" del mar del Japón.

(EFE) – Japón envió cazas este viernes para interceptar y monitorizar a un grupo de aeronaves rusas, entre ellas bombarderos con capacidad para transportar armas nucleares, que volaron cerca de su territorio, dijeron las autoridades del país.

“Hoy se desplegaron cazas de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón para interceptar bombarderos y cazas de combate rusos que volaron hacia el mar del Japón”, escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi.

Las aeronaves identificadas eran varios bombarderos estratégicos Tu-95 y cazas Su-35, que según Koizumi han sido utilizados en la guerra en Ucrania.

“Mientras Rusia invade Ucrania, también lleva a cabo diariamente actividades militares junto a Japón. Esta es la realidad”, aseguró el ministro.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, señaló que varios portamisiles estratégicos Tu-95 de la Aviación de Largo Alcance realizaron “un vuelo programado sobre las aguas neutrales” del mar del Japón.

“En ciertas etapas de la ruta, los portamisiles estratégicos fueron escoltados por aviones de combate extranjeros“, se limitó a decir la oficina, asegurando que “todos los vuelos de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricto cumplimiento de la normativa internacional”.

Moscú y Tokio llevan negociando sin éxito un tratado de paz basado en el resultado de la Segunda Guerra Mundial desde mediados del siglo pasado.

El principal obstáculo para su conclusión es la disputa por la soberanía de cuatro islas del sur del archipiélago de las Kuriles -Shikotan, Iturup, Kunashir y Habomai-, que Japón reclama y denomina “los territorios del norte”.

Moscú considera que la propiedad de las islas, de las que se apoderó la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, es indiscutible.

El control de estas islas, que han pasado de mano en mano desde el siglo XVIII, le permite a Rusia reclamar todo el Ojotsk como mar interior y área de importancia existencial en su doctrina naval.

Rusia suspendió las consultas sobre el tratado de paz después que Japón le impusiera sanciones por la guerra de Ucrania.