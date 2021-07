El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, irrumpió el pasado jueves 29 de julio en un evento digital organizado por él, donde incluso convocó a la prensa, para “demostrar” las supuestas irregularidades que tendría el mecanismo de votación de su país.

Esto, tras de semanas en las que se ha dedicado a criticar duramente al sistema de sufragios brasileño, denunciando a sus autoridades de supuestamente influir para que se genere fraude en las instancias electorales.

Sin embargo, después de una presentación de más de dos horas que realizó a través de redes sociales, el mandatario brasileño reconoció no contar con pruebas fehacientes que respalden sus acusaciones. Eso sí, aseguró tener “fuertes indicios” e insistió en cambiar el sufragio electrónico a uno impreso para las elecciones presidenciales que están programadas para el 2022.

“No pueden los mismos que habilitaron a Lula para disputar las elecciones, ser las mismas personas que contarán los votos. No tengo cómo probar que estas elecciones fueron o no fueron fraudulentas, son indicios. No tenemos pruebas, quiero ser claro, solo indicios en que las elecciones para senadores y diputados puede ocurrir la misma cosa, ¿por qué no?”, admitió el presidente Bolsonaro.

Para respaldar sus teorías, Bolsonaro expuso una serie de videos y declaraciones sobre presuntos problemas en las elecciones de 2014 y 2018, que ya habían sido desmentidos oficialmente por las autoridades electorales del país sudamericano.

Además, el mandatario reafirmó sus acusaciones contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, por rechazar su propuesta de modificación del sistema, insinuando que estaría buscando apoyar al ex presidente, Lula Da Silva, quien pese a no oficializar aún su candidatura, lidera todas las encuestas de opinión pública.