Jair Bolsonaro fue trasladado a Urgencias por un inesperado cuadro de salud

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia este lunes a un hospital en la capital brasileña, luego de presentar un cuadro de salud repentino que incluyó vómitos, hipo persistente y una baja considerable en la presión arterial.

La noticia fue confirmada por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien detalló que su padre comenzó a sentirse mal de forma inesperada.

“Tuvo un episodio de hipo severo, acompañado de vómitos y presión baja. Por precaución, fue llevado al hospital”, señaló en un breve comunicado.

En ese sentido, la misiva añadió: “Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia”.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre un diagnóstico específico ni sobre el estado de salud actual del exjefe de Estado.