Mundo brasil

Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil

Por CNN Chile

11.09.2025 / 19:42

{alt}

Cuatro de los cinco jueces de un panel de la Corte Suprema de Brasil votaron para condenar a Bolsonaro por los cinco cargos del caso histórico y sentenciarlo a 27 años y tres meses de prisión.

(CNN) – El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable de intentar anular las elecciones de 2022 del país con un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar al presidente electo en un intento de aferrarse al poder.

Cuatro de los cinco jueces de un panel de la Corte Suprema de Brasil votaron para condenar a Bolsonaro por los cinco cargos del caso histórico y sentenciarlo a 27 años y tres meses de prisión.

Bolsonaro ha sido condenado por planear un golpe de Estado, participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar propiedad pública protegida durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Mundo Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
Capítulo de "South Park" en que se burlaban de Charlie Kirk no se emitirá nuevamente
Joven que llegó armada a colegio en Argentina buscaba a la profesora de matemáticas
Nestle se querella contra quienes ofrecían chocolate Trencito por redes sociales, cuando en realidad era Clonazepam
Gobierno califica de "xenofóbicos" dichos de diputada Cordero: Sugirió que bolivianos tienen “disminución de oxígeno cerebral”
¡Tierno registro!: Avistan a gato colocolo descansando tranquilamente en jardín de casa en Papudo