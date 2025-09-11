Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil

Cuatro de los cinco jueces de un panel de la Corte Suprema de Brasil votaron para condenar a Bolsonaro por los cinco cargos del caso histórico y sentenciarlo a 27 años y tres meses de prisión.

(CNN) – El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue declarado culpable de intentar anular las elecciones de 2022 del país con un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar al presidente electo en un intento de aferrarse al poder.

Cuatro de los cinco jueces de un panel de la Corte Suprema de Brasil votaron para condenar a Bolsonaro por los cinco cargos del caso histórico y sentenciarlo a 27 años y tres meses de prisión.

Bolsonaro ha sido condenado por planear un golpe de Estado, participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar propiedad pública protegida durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

Noticia en desarrollo…