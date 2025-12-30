Israel revoca licencias a 37 ONG en Gaza, incluida Médicos Sin Fronteras, por presuntos vínculos con el terrorismo

El gobierno israelí acusa a estas organizaciones de no verificar a sus empleados, mientras MSF advierte de un impacto devastador en la asistencia sanitaria palestina.

(EFE) – El gobierno israelí revocará las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales que operan en Gaza y Cisjordania, incluyendo a Médicos Sin Fronteras (MSF), al acusar a empleados de estas entidades de estar “involucrados en actividades terroristas”.

Un funcionario del Ministerio de la Diáspora confirmó la medida, que aplica nuevos requisitos de licencia impuestos en marzo de 2025 y que exigen la entrega de información completa de todos los trabajadores.

Impacto humanitario y negación

Las ONG afectadas recibieron la notificación de que sus permisos caducarán el 1 de enero de 2026, debiendo cesar actividades antes del 1 de marzo.

Sin embargo, MSF afirmó que a 30 de diciembre no ha recibido ninguna comunicación oficial y alertó que impedir su operación en Gaza tendría consecuencias “devastadoras”, ya que la organización gestiona cerca del 20% de las camas de hospital en el territorio y colabora en uno de cada tres partos.

MSF negó las acusaciones israelíes y reiteró que nunca contrataría a sabiendas a personal vinculado con actividades militares.