Israel reanuda ayuda humanitaria a Gaza tras finalizar bombardeos en el enclave

El gobierno israelí autorizó el reinicio del flujo de camiones con alimentos, medicinas y combustible, aunque mantendrá cerrado el paso de Rafah hasta que Hamás devuelva los cuerpos de 16 rehenes.

(EFE) – El gobierno de Israel decidió este domingo reanudar el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo bienes básicos como alimentos, medicinas y combustible, tras concluir los bombardeos que se extendieron durante todo el día. Según confirmaron medios israelíes, el flujo de camiones se reanudará cuando cesen los bombardeos, marcando el fin de una interrupción que afectó gravemente a la población civil del enclave.

Condiciones para la reapertura

La medida llegó con una importante condición: el cruce de Rafah permanecerá cerrado mientras Hamás no devuelva los 16 cuerpos de rehenes que mantiene bajo su custodia. La decisión del ejecutivo israelí siguió la recomendación del Ejército, que había paralizado la entrada de ayuda humanitaria tras un enfrentamiento en Rafah donde presuntos miembros de la policía de Hamás intercambiaron disparos con soldados israelíes.

Aunque el grupo islamista negó su participación en el incidente, las fuerzas israelíes respondieron con una oleada de bombardeos que causó decenas de víctimas mortales.

Por la noche, el Ejército israelí afirmó haber restablecido la tregua y aseguró que “continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo”. Este episodio recuerda el bloqueo humanitario de once semanas que Israel impuso entre marzo y mayo de este año, cuando interrumpió por completo la ayuda a Gaza tras romper el anterior acuerdo de cese al fuego.