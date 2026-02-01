Mundo medio oriente

Israel ordena a Médicos Sin Fronteras terminar su operación en Gaza antes del 28 de febrero

Por CNN Chile

01.02.2026 / 12:40

El gobierno israelí atribuyó la medida a exigencias de registro y a la negativa de la organización a entregar un listado de trabajadores palestinos. La ONG rechazó acusaciones sobre vínculos con grupos armados y pidió garantías de seguridad para su personal.

El gobierno de Israel informó que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras deberá poner fin a sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero, en medio de tensiones por requisitos de registro exigidos a ONG que operan en el territorio.

Según la autoridad, la decisión se adoptó por la falta de entrega de un listado de trabajadores palestinos, condición que describió como obligatoria.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de la Diáspora israelí, la organización no entregó la lista de su personal palestino, pese a un compromiso previo para aportar esa información. La cartera sostuvo que ese requisito aplica para entidades humanitarias que trabajan en la zona.

Además, el gobierno afirmó que algunos empleados habrían tenido vínculos con grupos armados.

La organización rechazó la acusación sobre posibles vínculos con grupos armados. En un comunicado previo, indicó que evaluó compartir una lista parcial de su personal, pero condicionada a “garantías claras” de seguridad para sus trabajadores.

Desde la entidad señalaron que no fue posible alcanzar acuerdos con las autoridades para proteger a su equipo, por lo que optaron por no entregar la información solicitada.

