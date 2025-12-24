Israel nunca se retirará de la Franja de Gaza, asegura ministro de Defensa israelí

Horas después, y luego de una presunta presión de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa se retractó de las palabras del ministro.

(EFE) – Este martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó durante un encuentro en el asentamiento de Beit El (cerca de Ramala, Cisjordania ocupada) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogen medios israelíes.

“Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados”, dijo el ministro en alusión al ‘plan de Desconexión’ de 2005, a manos del exprimer ministro, Ariel Sharon, por el que Israel abandonó 21 colonias en Gaza en las que vivían alrededor de 8.000 israelíes, y cuatro en Cisjordania.

“Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros”, añadió Katz, según el diario israelí Ynet.

Horas después, y según algunos medios tras presión de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa se retractó de las palabras de Katz en un nuevo comunicado, alegando que se referían “únicamente a un contexto de seguridad”.

“El gobierno (israelí) no tiene intención de establecer un asentamiento en la Franja de Gaza“, dice el nuevo texto.

Durante el evento en Beit El, Katz abordó además la decisión del Gobierno, tomada ayer lunes, de clausurar la emisora ​operada por el Ejército, ​la radio ‘Galei Tzahal’, a la que acusa de haber tomado un cariz político.

“He ordenado que los soldados de la emisora ​​se asignen a funciones de combate o de apoyo en combate. Nos faltan soldados; las vacaciones han terminado“, declaró el ministro de Defensa sobre una decisión que ha generado fuertes críticas tanto en el Ejército como entre la oposición.

El acuerdo recoge la retirada total

La segunda fase del acuerdo en Gaza, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a países mediadores, recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás (queda aún un último cuerpo) y de los detenidos palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, que ha aumentado pese a que continúan las restricciones.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a los palestinos que consideran que se acercan demasiado a la denominada ‘línea amarilla’.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.900 —la mayoría civiles, entre ellos más de 20.000 menores de edad—, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva y los bombardeos de Israel, tras el ataque de Hamás en el que murieron 1.200 personas.