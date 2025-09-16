Israel lanzó incursión terrestre en la ciudad de Gaza mientras informe de la ONU afirma que Israel comete genocidio

Se suponía que la incursión terrestre solo se llevaría a cabo después de que las fuerzas israelíes forzara la evacuación de la densamente poblada zona urbana, pero hasta el momento solo una fracción de la población ha huido. En paralelo, una comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que Israel ha “cometido cuatro actos genocidas” en el enclave desde el 7 de octubre de 2023.

(CNN) – Israel lanzó su incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, dijeron dos funcionarios israelíes a CNN el martes temprano.

La tan esperada incursión comenzó en las afueras de la Ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes ha intensificado sus ataques aéreos y acelerado la destrucción de rascacielos durante la última semana. Un funcionario afirmó que la incursión terrestre será inicialmente gradual.

“Gaza está en llamas”, escribió el martes el ministro de Defensa, Israel Katz. Aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban “atacando infraestructuras terroristas” y trabajando para asegurar “la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

Se suponía que la incursión terrestre solo se llevaría a cabo después de que las fuerzas israelíes forzara la evacuación de la densamente poblada zona urbana, pero hasta el momento solo una fracción de la población ha huido.

Naciones Unidas advirtió el mes pasado que los planes de Israel de invadir la Ciudad de Gaza pondrían a cerca de un millón de palestinos que viven allí en riesgo de ser desplazados forzosos.

El lunes, un oficial militar israelí afirmó que aproximadamente 320.000 palestinos habían huido de la zona hasta el momento.

La incursión comenzó con una nueva oleada de ataques israelíes, que provocó el traslado de heridos, incluidos niños, a los hospitales del enclave, que estaban desabastecidos. Decenas de palestinos heridos fueron trasladados durante la noche a hospitales cercanos a la Ciudad de Gaza, incluidos el Hospital Al-Shifa y el Hospital Bautista, según funcionarios locales.

Videos obtenidos por CNN muestran los cuerpos de varios niños ensangrentados llegando a hospitales del norte de Gaza. En un video se ve a dos adultos gritando de dolor mientras lloran junto a los cuerpos de sus hijos, cubiertos con sudarios blancos.

En agosto, Israel aprobó un plan para tomar el control y ocupar la ciudad fuertemente bombardeada, que según dice es uno de los últimos bastiones restantes de Hamás.

Los ataques israelíes mataron a 38 personas en Gaza durante la noche, según funcionarios de varios hospitales.

El Hospital Al-Shifa y el Hospital Bautista en la Ciudad de Gaza informaron de 23 y 12 muertes respectivamente, y los otros tres fallecimientos fueron reportadas por el Hospital Al-Aqsa en el centro de Gaza.

Comisión de la ONU afirma que Israel está cometiendo genocidio en Gaza

Una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza y que los principales líderes del país han incitado al genocidio, en lo que describió como “la conclusión más autorizada de la ONU hasta la fecha”.

En un informe de 72 páginas recién publicado, la comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que Israel ha “cometido cuatro actos genocidas” en el enclave desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás llevó a cabo ataques mortales contra Israel e Israel lanzó su campaña militar.

Estos actos incluyen el asesinato de palestinos en Gaza, causarles “graves daños físicos y mentales”, “sofocar deliberadamente al grupo condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial” e “imponer medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo”, según el informe.

El Gobierno israelí ha mantenido que está llevando a cabo la guerra en Gaza en defensa propia y de acuerdo con el derecho internacional, negando firmemente las acusaciones de genocidio.

“Israel rechaza categóricamente el informe distorsionado y falso y exige la abolición inmediata de la Comisión de Investigación”, declaró este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

El Ministerio describió la investigación como un “informe basado completamente en las falsedades de Hamás” y acusó a los autores de ser agentes del grupo militante, “cuyas horribles declaraciones sobre los judíos han sido condenadas en todo el mundo”.