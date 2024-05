Israel advierte “consecuencias graves” contra Noruega, Irlanda y España por reconocimiento de Palestina

Israel reaccionó de manera tajante esta jornada al reciente anuncio de España, Noruega e Irlanda en el que anticiparon que se sumarán a los 140 países del mundo que hoy reconocen a Palestina como un Estado.

Fue a través de redes sociales que el canciller israelí, Yisrael Katz, afirmó que la decisión de los tres países corresponde a una “medida distorsionada” y “una injusticia para la memoria de las víctimas”.

Norway recognises Palestine as a state, in line with international law and relevant UNSC resolutions. That means that Norway will consider Palestine to be an independent state with rights and duties this entails. – PM @jonasgahrstore & FM @EspenBarthEide https://t.co/8I3IXYeRJt pic.twitter.com/nUNnlgndLE

El ministro de Relaciones Exteriores comunicó que ordenó la “retirada inmediata” de los embajadores de Israel en Noruega e Irlanda, con la finalidad de “realizar consultas”: “Estoy enviando un mensaje claro e inequívoco a Irlanda y Noruega: Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad”, dijo.

“La decisión envía un mensaje a los palestinos y al mundo: el terrorismo paga. Después de que la organización terrorista Hamás llevara a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, después de cometer atroces crímenes sexuales presenciados por el mundo, estos países optaron por recompensar a Hamás e Irán reconociendo un Estado palestino”, siguió.

Luego, Katz advirtió que “Israel no permanecerá en silencio” y que “habrá más consecuencias graves”, las cuales también se aplicarán contra España “si cumple con su intención de reconocer un Estado palestino”.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024