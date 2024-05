Irlanda, Noruega y España reconocerán a Palestina como Estado elevando tensiones con Israel

(CNN) – España, Noruega e Irlanda han anunciado planes para reconocer formalmente un Estado palestino, en una medida que probablemente reforzará la causa palestina global, pero tensará las relaciones con Israel.

El Estado palestino ha sido reconocido por más de 130 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Chile, según la Organización de Liberación de Palestina.

“Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina. Cada uno de nosotros adoptará ahora todas las medidas nacionales que sean necesarias para dar efecto a esa decisión”, dijo el primer ministro irlandés, Simon Harris, en una conferencia de prensa en Dublín el miércoles.

El reconocimiento entrará en vigor en los tres países el 28 de mayo, según afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Micheál Martin.

La decisión histórica de tres actores europeos clave provocó una rápida condena de Israel, y un alto legislador ordenó la retirada inmediata de los embajadores israelíes en Irlanda y Noruega.

Norway recognises Palestine as a state, in line with international law and relevant UNSC resolutions.

That means that Norway will consider Palestine to be an independent state with rights and duties this entails.

– PM @jonasgahrstore & FM @EspenBarthEidehttps://t.co/8I3IXYeRJt pic.twitter.com/nUNnlgndLE

— Norway MFA (@NorwayMFA) May 22, 2024