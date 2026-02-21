Bombardeo israelí en Líbano deja al menos 10 muertos y decenas de heridos

El Ejército israelí dijo que los bombardeos en las cercanías de Baalbek apuntaron a presuntos “centros de mando” de Hizbulá, en una nueva oleada de ataques en la Bekaa pese al alto el fuego vigente desde 2024.

(EFE) — Al menos diez personas murieron y otras 30 resultaron heridas el viernes en un bombardeo israelí contra un edificio en la localidad de Riyaq, en el este del Líbano, como parte de una oleada de ataques contra presuntos cuarteles del grupo chií libanés Hizbulá en el Valle de la Bekaa.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que solo en el inmueble de Riyaq el balance de víctimas asciende ya a diez fallecidos y una treintena de heridos, si bien los equipos de rescate aún continúan buscando a más potenciales vecinos atrapados entre los escombros.

A última hora de este viernes, cazas israelíes bombardearon varios puntos de la Bekaa, entre ellos un inmueble en la carretera que une Riyaq con Baalbek y que quedó totalmente destruido, según el medio estatal.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado bombardeos contra varias ubicaciones en las inmediaciones de la ciudad de Baalbek, que afirmó estuvieron dirigidos contra “centros de mando” de Hizbulá en zonas supuestamente rodeados de “población civil”.

Con ello, se elevó a 12 el número de fallecidos por ataques israelíes este viernes contra el Líbano, después de que ya otras dos personas perdieran al vida esta tarde en el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón.

Allí, el Estado judío dijo haber tenido como objetivo un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás, que por su parate anunció el fallecimiento de dos “mártires” identificados como Bilal Deeb al Khatib y Mohamed Tariq al Sawi.

El inmueble era supuestamente utilizado por las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas, una amalgama de las diferentes milicias y grupos presentes en Ain el Helu.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde finales de 2024, acciones que suele dirigir contra miembros o infraestructura de Hizbulá sobre todo en el sur del país y que se han intensificado desde comienzos de este año.