Israel aprueba ley que impone pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales

La norma fue aprobada por 62 votos contra 48 en la Knéset y fija la ejecución por ahorcamiento como sanción por defecto en ciertos casos juzgados por tribunales militares. La oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que la medida apunta, en la práctica, casi exclusivamente contra palestinos.

El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que establece la pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales, una decisión que volvió a tensionar el debate sobre seguridad, justicia y derechos humanos en medio de la crisis regional.

La norma fue respaldada por 62 diputados y rechazada por 48 en la Knéset.

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La legislación, impulsada por el bloque del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fija el ahorcamiento como sanción por defecto para determinados condenados en tribunales militares.

Según reportes de Reuters y AP, la redacción deja un margen muy limitado para reemplazar esa pena por presidio perpetuo, bajo “circunstancias especiales” que no quedaron claramente definidas.

Aunque formalmente la ley puede presentarse como una herramienta contra el terrorismo, sus críticos sostienen que su efecto real recaerá sobre palestinos de Cisjordania, ya que son ellos quienes suelen ser juzgados por tribunales militares.

En paralelo, ciudadanos israelíes sometidos a la justicia ordinaria no quedan expuestos en los mismos términos, lo que alimentó las acusaciones de trato desigual.

El primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la iniciativa en la votación final, en una señal de apoyo a uno de los proyectos emblemáticos de sus socios de ultraderecha.