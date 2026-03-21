Mundo Conflicto Irán – Israel

Israel afirma estar “en la mitad del camino” de la guerra contra Irán y anuncia que continuará durante la Pascua judía

Por CNN Chile

21.03.2026 / 16:27

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El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aseguró que los ataques proseguirán hasta desmantelar el programa nuclear iraní. Trump evalúa reducir presencia militar en la región, mientras Irán reporta más de 1.300 muertos y exige el cese de las agresiones.

(EFE) – El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, declaró este sábado que su país se encuentra “en la mitad del camino” de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero.

En un mensaje difundido a través de canales oficiales, Zamir anticipó que los ataques continuarán durante la Pascua judía (1 al 9 de abril) , con el objetivo de desmantelar el régimen de los ayatolás, destruir sus capacidades de misiles balísticos y poner fin a su programa nuclear.

Israel, Irán y Estados Unidos en la mira

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en Truth Social que evalúa “reducir gradualmente” la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al considerar que sus objetivos están “muy cerca”.

En respuesta, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, condicionó el fin del conflicto al “cese inmediato de las agresiones” de EE.UU. e Israel, exigiendo garantías de que los ataques no se repetirán. Según el embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, la guerra ya deja 1.300 muertos y más de 7.000 heridos en territorio iraní.

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