Israel “actuó solo” en ataque al campo de gas South Pars, dice Benjamin Netanyahu

Por CNN Chile

19.03.2026 / 17:39

(CNN) – El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que Israel “actuó solo” en un ataque contra el campo de gas South Pars de Irán, y añadió que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instado al país a abstenerse de llevar a cabo ataques similares.

En una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que la operación contra el campo de gas South Pars fue llevada a cabo únicamente por Israel, sin participación directa de EE.UU.

Agregó que Trump le pedió a Israel que evite realizar más ataques de ese tipo.

Las declaraciones se producen mientras Israel continúa su campaña contra objetivos vinculados a Irán, en medio de crecientes preocupaciones por una escalada y posibles interrupciones en los mercados energéticos globales.

Tal Shalev, Jeremy Diamond, Dana Karni y Alessandra Freitas

