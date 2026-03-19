Israel “actuó solo” en ataque al campo de gas South Pars, dice Benjamin Netanyahu
Por CNN Chile
19.03.2026 / 17:39
(CNN) – El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que Israel “actuó solo” en un ataque contra el campo de gas South Pars de Irán, y añadió que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha instado al país a abstenerse de llevar a cabo ataques similares.
En una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que la operación contra el campo de gas South Pars fue llevada a cabo únicamente por Israel, sin participación directa de EE.UU.
Agregó que Trump le pedió a Israel que evite realizar más ataques de ese tipo.
Las declaraciones se producen mientras Israel continúa su campaña contra objetivos vinculados a Irán, en medio de crecientes preocupaciones por una escalada y posibles interrupciones en los mercados energéticos globales.
Tal Shalev, Jeremy Diamond, Dana Karni y Alessandra Freitas