Islas Marshall: El legado que dejaron las pruebas de armas nucleares estadounidenses

(CNN) – El llamado del presidente Donald Trump a Estados Unidos para que reanudara las pruebas de armas nucleares la semana pasada tiene a los expertos perplejos.

¿Qué quiso decir realmente: explotar una ojiva o probar sistemas de lanzamiento? ¿Entiende cómo funcionan las armas nucleares? ¿Cómo reaccionarán los adversarios nucleares de EE. UU.?

Y algunos expertos advierten que las pruebas de ojivas nucleares, que crean explosiones nucleares reales, dañan a los seres humanos y pueden tener consecuencias duraderas para las generaciones futuras.

Pocas personas conocen mejor el daño que pueden causar las pruebas nucleares que los habitantes de las Islas Marshall, un país de 1200 islas y atolones en el Pacífico, que fue un territorio fiduciario administrado por Estados Unidos y las Naciones Unidas desde 1947 hasta 1986.

A medida que desarrollaba su arsenal nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos detonó 67 bombas nucleares allí entre 1946 y 1958.

Esas detonaciones tuvieron el equivalente explosivo de una bomba atómica del tamaño de Hiroshima cada día durante 20 años, según un informe de 2025 del Instituto de Investigación Energética y Ambiental (IEER).

Los efectos de la radiación han sido devastadores, según informes del gobierno estadounidense citados por la Fundación del Patrimonio Atómico, que afirmó que las pruebas fueron responsables del 55 % de los cánceres en algunos de los atolones del norte de las islas.

Y el efecto ha sido más generalizado que en las islas. Dispersa por los vientos en la atmósfera, la lluvia radiactiva de esas pruebas ha provocado alrededor de 100 000 muertes adicionales por cáncer en todo el mundo, según el estudio del IEER. Se detectaron puntos críticos de lluvia radiactiva tan lejos como Sri Lanka y México.

Según un artículo de 2024 de la revista de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, las enfermedades relacionadas provienen de isótopos en la lluvia radiactiva que pueden penetrar el cuerpo humano y causar mutaciones en el ADN.

Los isótopos pueden permanecer en el medio ambiente años después de las pruebas, afectando a quienes estuvieron expuestos con cánceres como pulmón, leucemia, linfoma, tiroides y mama, según el artículo.

Y las pruebas nucleares pasadas de Estados Unidos no se limitaron a las islas del Pacífico. El sitio de pruebas de Nevada en el desierto de Mojave registró 100 pruebas atmosféricas de 1951 a 1962 y 828 pruebas subterráneas, la última de ellas en 1992.

Aunque las pruebas subterráneas se consideran más seguras, 32 de esas pruebas en Nevada resultaron en lluvia radiactiva que escapó a la atmósfera, según un informe de la ONU de 1993.

“Sabemos que las pruebas nucleares tienen consecuencias devastadoras para las comunidades y los ecosistemas de todo Estados Unidos, muchos de los cuales todavía buscan reparaciones por los daños causados ​​por las pruebas nucleares estadounidenses durante la Guerra Fría”, dijo Matt Korda, director asociado del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses.

“Reanudar las pruebas casi con seguridad infligiría nuevos daños a esos grupos”, dijo Korda a CNN.

Trágico legado nuclear

En las Islas Marshall, las heridas de las pruebas nucleares aún están abiertas.

“Esto no es ficción, ni un pasado lejano. Es un capítulo de la historia que sigue vivo a través del medio ambiente, la salud de las comunidades y los datos que estamos recopilando hoy”, escribió el activista de Greenpeace, Shaun Burnie, después de visitar las islas a principios de este año.

El grupo ambientalista organizó un viaje a las Islas Marshall de marzo a abril de este año para documentar su estado y tomar muestras científicas que se incluirán en un próximo informe sobre las islas

En la pequeña isla Runit, parte del atolón Enewetak, se encuentra “la cúpula”, una estructura de 115 metros (377 pies) de diámetro, hecha de hormigón de aproximadamente medio metro de espesor. Debajo de ella yacen 85.000 metros cúbicos de residuos radiactivos recogidos en un esfuerzo de la década de 1970 para limpiar las islas, según Greenpeace.

Debido a que el cráter debajo de la cúpula no está revestido, como sí lo están los sitios de eliminación de desechos nucleares más nuevos, “estas sustancias no solo están confinadas al cráter, sino que también se encuentran en todo el suelo de la isla, lo que hace que la isla Runit sea inhabitable para siempre”, escribió Burnie después de la visita de la organización.

La isla “puede ser uno de los lugares más radiactivos del mundo”, dijo.

Y con el cambio climático, el aumento del nivel del mar ahora amenaza la integridad estructural de la cúpula envejecida. Nadie está realmente seguro de hasta dónde podrían extenderse los efectos de esos desechos.

“Esa cúpula es la conexión entre la era nuclear y la era del cambio climático”, dijo el activista Alson Kelen en un informe de 2018 de la ONG australiana Safeground.

Burnie dijo que la radiación en el medio ambiente ha cambiado la vida de los 300 residentes actuales de todo el atolón de Enewetak. Ha sido absorbida por las raíces de sus palmeras de coco, contaminando la fruta y haciéndola invendible.

“El legado radiactivo les ha robado ingresos y oportunidades”, dijo Burnie sobre los isleños.

No es solo la agricultura la que se ha visto afectada, según el informe del IEER. A medida que su forma de vida se ha deteriorado, se han perdido habilidades tradicionales, como la habilidad para navegar en mar abierto, una necesidad para el comercio e incluso la reproducción

“Leer las olas era ‘indispensable como único medio para recolectar alimentos, comerciar con bienes, hacer la guerra y localizar parejas sexuales no relacionadas’”, dice el informe del IEER, citando un informe de 2016 de la revista New York Times sobre marineros de las islas.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2024, la Alta Comisionada Adjunta de la ONU, Nada Al-Nashif, dijo que el legado de las pruebas ha desconectado a los indígenas de las Islas Marshall de su cultura.

“Los impactos en los derechos humanos del legado nuclear no se limitan a lo que se conoce y es fácilmente cuantificable. También tienen sus raíces en un dolor que no se puede medir y en hechos que permanecen desconocidos”, dijo.

Castillo Bravo y el atolón Bikini

A unas 200 millas al este de Enewetak se encuentra el atolón Bikini, el lugar de la mayor prueba de armas nucleares jamás realizada por Estados Unidos. Conocida como Castillo Bravo, fue mil veces más potente que la bomba de Hiroshima

En 1946, el atolón Bikini tenía 167 residentes. Antes de la prueba Castle Bravo, los oficiales de la Marina estadounidense los persuadieron para que abandonaran sus hogares, “por el bien de la humanidad”.

“Explicó que eran un pueblo elegido y que perfeccionar las armas atómicas podría prevenir futuras guerras”, y que algún día se les permitiría regresar, según un documento histórico de la Fundación del Patrimonio Atómico.

Hoy, Bikini está deshabitada, salvo por unos pocos cuidadores. Los niveles de radiación siguen siendo demasiado altos para la habitación permanente, algo que se determinó después de que a los habitantes de Bikini se les permitiera regresar en 1969 y comenzaran a sufrir enfermedades relacionadas con la radiación. La isla se cerró de nuevo en 1978.

“La mayoría de las nuevas generaciones de habitantes de Bikini nunca han visto su isla natal”, escribió Burnie de Greenpeace.

La última parada de Greenpeace en su gira por las islas este año fue el atolón de Rongelap, que quedó cubierto por cenizas de la prueba Castle Bravo en Bikini, a unos 200 kilómetros (125 millas) al noroeste.

En un informe de 2024, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) habló sobre los efectos de esas cenizas, llamadas “nieve de Bikini”, en la población.

“Les quemaba la piel y los ojos, y rápidamente desarrollaron síntomas de enfermedad aguda por radiación”, decía el informe.

Y los efectos persistieron.

“Durante décadas después de las pruebas, las mujeres de las Islas Marshall dieron a luz a bebés con graves malformaciones a tasas inusualmente altas. Los que nacían vivos rara vez sobrevivían más de unos pocos días. Algunos tenían la piel translúcida y no se les veían los huesos. Los llamaban ‘bebés medusa’, porque apenas se les podía reconocer como seres humanos, según el informe de ICAN.

Buscando alivio a los efectos, los residentes de Rongelap evacuaron la isla en 1985 con la ayuda de Greenpeace y se reasentaron en dos islas del atolón de Kwajalein, ambas a pocos kilómetros del sitio de pruebas de defensa antimisiles balísticos Ronald Reagan, activo en el ejército estadounidense, que, según afirma, apoya las pruebas de misiles con capacidad nuclear, así como las interceptaciones.

La última prueba importante

Si bien las Islas Marshall no han visto una prueba nuclear desde 1958 (el sitio de pruebas estadounidense actual está bajo tierra en Nevada), la última prueba en el Pacífico fue en 1996, por Francia, una de las 193 pruebas que París realizó en atolones del Pacífico Sur durante 30 años.

Aproximadamente 110.000 personas sufrieron enfermedades por radiación debido a las pruebas francesas, según un informe de 2021 del sitio francés de periodismo de investigación Disclose, la Universidad de Princeton y la ONG noruega Interprt.

“Leucemia, linfoma, cáncer de tiroides, pulmón, mama, estómago… En Polinesia, la experiencia de las pruebas nucleares francesas está escrita en la carne y la sangre de los habitantes”, dice el informe.

Esa última prueba francesa, el 27 de enero de 1996, provocó grandes protestas internacionales y un boicot a los productos franceses.

Un día después, el entonces presidente francés Jacques Chirac anunció que su país ya no realizaría pruebas de armas nucleares.

A finales de julio de 1996, China probó un dispositivo nuclear en su sitio de Lop Nur, en la remota región noroccidental de Xinjiang. Sería la última prueba realizada por una gran potencia nuclear.

En septiembre de 1996, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) se abrió a la firma. Obliga a los signatarios a “no llevar a cabo ninguna explosión de prueba de armas nucleares ni ninguna otra explosión nuclear”.

Estados Unidos, Rusia y China lo firmaron rápidamente, pero no lo han ratificado. Aun así, las tres potencias lo han acatado, aunque sigue siendo inaplicable, ya que todavía necesita la ratificación de nueve estados

Las únicas pruebas nucleares conocidas realizadas en todo el mundo desde 1996 son las de India (dos en 1998), Pakistán (dos en 1998) y Corea del Norte (seis de 2006 a 2017). Ninguno de esos países había firmado el tratado.

‘Un momento peligroso’

La publicación de Trump en las redes sociales el jueves, en la que pedía a Estados Unidos que comenzara a realizar pruebas de nuevo, está aumentando los temores de una nueva carrera armamentista nuclear y consecuencias más devastadoras para la gente del planeta.

“Este es un momento peligroso”, decía un comunicado del grupo antinuclear Ploughshares, que calificaba el anuncio del presidente estadounidense de “imprudente, innecesario y peligroso”.

Dado que Estados Unidos probaría sus armas bajo el desierto de Nevada, es muy poco probable que las Islas Marshall vean otra explosión nuclear dentro de sus fronteras.

Pero las islas conservarán para siempre un testimonio de los efectos de las armas nucleares.

La vida media radiactiva del plutonio-239, uno de los restos de las pruebas nucleares estadounidenses allí, es de 24.110 años.