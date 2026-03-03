Irán pronto podría anunciar al nuevo líder supremo que reemplazará a Alí Jameneí: Revisa los últimos acontecimientos en el cuarto día del conflicto

Según información preliminar, Irán estaría en su etapa final para elegir quién tomará el lugar del difunto Alí Jameneí. Sin embargo, no hay información respecto a cuándo se anunciará el nuevo líder supremo.

La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al próximo líder supremo del país, ha estado reuniéndose de manera virtual, según la agencia semioficial Fars.

Fars informó que el órgano electo de 86 clérigos de alto rango se encuentra en las “etapas finales” de la selección de un nuevo líder supremo, aunque no está claro cuándo exactamente se anunciará al nuevo líder.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes dijeron que identificaron una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán con rumbo hacia el país.

