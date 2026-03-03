Irán pronto podría anunciar al nuevo líder supremo que reemplazará a Alí Jameneí: Revisa los últimos acontecimientos en el cuarto día del conflicto
Por Maureen Chowdhury, CNN
03.03.2026 / 21:57
Según información preliminar, Irán estaría en su etapa final para elegir quién tomará el lugar del difunto Alí Jameneí. Sin embargo, no hay información respecto a cuándo se anunciará el nuevo líder supremo.
La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al próximo líder supremo del país, ha estado reuniéndose de manera virtual, según la agencia semioficial Fars.
Fars informó que el órgano electo de 86 clérigos de alto rango se encuentra en las “etapas finales” de la selección de un nuevo líder supremo, aunque no está claro cuándo exactamente se anunciará al nuevo líder.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes dijeron que identificaron una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán con rumbo hacia el país.
¿Cuáles son los últimos acontecimientos del conflicto en Medio Oriente?
- El recinto del consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado por un presunto dron iraní, según una fuente. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el impacto y dijo que todo el personal estaba a salvo y contabilizado, ya que muchos habían salido antes de que comenzara el conflicto.
- Las fuerzas israelíes dijeron que atacaron un complejo subterráneo “encubierto” que, según afirmaron, científicos iraníes estaban usando para desarrollar “capacidades necesarias” para armas nucleares. También afirmaron que mataron en Teherán a un comandante de la Fuerza Quds, la unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) encargada de operaciones en el extranjero.
- Francia desplegará su portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas de escolta en el Mediterráneo, anunció el presidente Emmanuel Macron.
- El Gobierno de Trump dijo que trabaja para conseguir aviones militares y vuelos chárter para ayudar a los numerosos ciudadanos estadounidenses atrapados en Medio Oriente. Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia al Departamento de Estado para salir, señaló Rubio.
- Emiratos Árabes Unidos informó que abrió corredores aéreos seguros con sus vecinos para facilitar el regreso de sus ciudadanos y ayudar a los visitantes a salir del país.
- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han atacado aproximadamente otros 700 objetivos en Irán desde el domingo y han incorporado nuevos bombarderos y aviones de combate a la operación, según el Comando Central de Estados Unidos.
- El presidente Donald Trump anunció que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos proporcionar “seguros y garantías” para los barcos que navegan por el golfo Pérsico.