Irán lanza decenas de misiles balísticos hacia Israel, según medios estatales

Por CNN Chile

28.02.2026 / 06:48

Medios vinculados al Estado iraní informaron el lanzamiento de decenas de misiles balísticos hacia Israel, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

“Decenas” de misiles balísticos han sido lanzados hacia Israel, informó Nour News, un medio afiliado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Otra agencia estatal vinculada al gobierno, Mehr News Agency, señaló que los misiles estaban dirigidos contra “toda Palestina”, en referencia a Israel.

El medio estatal iraní en inglés Press TV informó que entre “30 y 75” misiles estaban “saliendo de Irán en este momento”.

