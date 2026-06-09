Irán derriba un helicóptero Apache del Ejército de EE. UU. y Trump anuncia que Washington “debe responder”

(CNN) – El presidente Donald Trump confirmó este martes mediante una publicación en Truth Social que Irán derribó un helicóptero Apache del Ejército estadounidense durante una patrulla sobre el Estrecho de Ormuz. “Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió el mandatario, quien precisó que ambos pilotos están a salvo tras ser rescatados por un barco no tripulado de drones.

Dos funcionarios estadounidenses indicaron que la aeronave fue derribada por un dron iraní, y una fuente adicional señaló que el modelo utilizado fue un Shahed, conocido por volar bajo y lento, características que dificultan su detección por los sistemas de defensa aérea convencionales. Uno de los funcionarios precisó que aún no está claro si el impacto fue intencional o accidental.

Tensión diplomática y advertencias cruzadas

Desde Teherán, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a Washington horas antes del anuncio de Trump: “Incumplan sus compromisos, y cambiaremos a lo que mejor hablamos”, en referencia a una posible escalada militar si colapsan las negociaciones de alto el fuego en curso.

El incidente ocurre en un momento en que Trump busca evitar un retorno a las hostilidades a gran escala. En semanas recientes, la administración estadounidense restó importancia a múltiples provocaciones durante el alto el fuego, incluyendo enfrentamientos entre Irán e Israel durante el fin de semana. Dos funcionarios estadounidenses señalaron que esta es la primera pérdida de un Apache desde el inicio del conflicto con Irán.