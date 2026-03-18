Irán ataca instalaciones energéticas del Golfo y provoca incendios en un importante centro de gas en Qatar

Tras el ataque, se han reportado incendios en instalaciones clave en Qatar. Esto ocurrió luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán advirtiera a sus adversarios “esperar la poderosa acción” de sus fuerzas armadas.

(CNN) – La infraestructura energética en países del golfo Pérsico fue objeto de ataques este miércoles, con incendios reportados en instalaciones clave en Qatar y amenazas aéreas interceptadas en Arabia Saudita, tras una advertencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán.

El Ministerio del Interior de Qatar dijo que equipos de Defensa Civil estaban respondiendo a un incendio en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, una instalación clave de procesamiento de gas natural y un pilar de la economía qatarí, “tras un ataque iraní”, según una publicación en X.

En una declaración separada, QatarEnergy confirmó que Ras Laffan fue alcanzada por misiles, causando daños significativos. La compañía dijo que equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los incendios, y agregó que todo el personal ha sido localizado y no se reportaron víctimas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar advirtió en un comunicado hoy que tales ataques representan una “peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región”.

Antes, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo que interceptó cuatro misiles balísticos sobre la capital, Riad. Restos cayeron en varias partes de la ciudad, aunque no se reportaron daños en una evaluación preliminar.

El ministerio también dijo que interceptó dos drones, incluido uno que se dirigía a una instalación de gas en la Provincia Oriental. El dron fue destruido sin causar daños, dijo.

Antes, el IRGC advirtió que los adversarios de Irán deberían “esperar la poderosa acción” de sus fuerzas armadas, tras lo que Teherán describió como ataques a su propia infraestructura energética.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de atacar sus instalaciones de petróleo y gas, incluido el yacimiento de gas South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo.

El IRGC también pidió la evacuación de personal y residentes cerca de ciertas instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, lo que aumentó la preocupación por posibles ataques adicionales.

Los incidentes marcan una escalada significativa de las tensiones regionales a medida que la infraestructura energética crítica se ve cada vez más arrastrada al conflicto, incrementando los riesgos para los mercados energéticos globales y la estabilidad regional.