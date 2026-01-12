Irán afirma que el apagón de Internet continuará hasta que se restablezca la seguridad, informan medios estatales

El apagón, que comenzó el 9 de enero y ya cumple cuatro días, afecta tanto a la red móvil como a la fija, aunque los servicios nacionales de banca y compras en línea siguen operando a través de la Red Nacional de Información.

(CNN) – Internet permanecerá restringida en Irán hasta que las autoridades determinen que se ha restablecido la seguridad total, según la cadena estatal iraní Press TV, en medio de protestas antigubernamentales en todo el país.

“El momento de volver a las condiciones normales se anunciará en el futuro, y las autoridades ciertamente deben informarnos sobre las consideraciones de seguridad”, dijo el lunes Mohammad Amin Aghamiri, presidente del Centro Nacional del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, según Press TV.

Aghamiri agregó que el cierre de Internet, que comenzó el 9 de enero, “fue necesario para contrarrestar la guerra cognitiva llevada a cabo por los enemigos de Irán en el ciberespacio”, según Press TV.

Según Aghamiri, actualmente la gente tiene acceso normal a los servicios bancarios y de compras en línea a través de la Red Nacional de Información (NIN).

“El NIN es una plataforma a través de la cual podemos garantizar servicios estables para el público”, dijo, y agregó que las aplicaciones de mensajería doméstica, los motores de búsqueda y los servicios de inteligencia artificial se expandirán para minimizar las interrupciones en la vida diaria.

El apagón de Internet en Irán entró en su cuarto día el lunes, según el organismo de control de ciberseguridad NetBlocks , que agregó que “Internet fijo, datos móviles y llamadas están desactivados, mientras que otros medios de comunicación también están siendo cada vez más atacados”.