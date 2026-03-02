Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Irán advierte que los buques que pasen por el estrecho de Ormuz serán “incendiados”

Por CNN Chile

02.03.2026 / 21:40

{alt}

Ebrahim Jabbari, alto mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que el estrecho de Ormuz está cerrado y que los barcos que intenten cruzarlos serán atacados por fuerza naval del IRGC y el ejército iraní.

(CNN) – Un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) advirtió este lunes que los buques que pasen por el estrecho de Ormuz serán atacados.

El estrecho de Ormuz, un estrecho paso de agua frente a la costa sur de Irán, es la principal ruta para el transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo.

“El estrecho está cerrado, y cualquiera que desee pasar, nuestros héroes en la fuerza naval del IRGC y el ejército incendiarán esos barcos. No vengan a esta región”, dijo el general Ebrahim Jabbari en declaraciones transmitidas por la emisora estatal iraní IRIB.

“No permitiremos que se exporte petróleo desde esta región hasta que sientan la presión de estar en una situación difícil”, añadió.

Incluso antes de los comentarios del asesor, el tráfico por el estrecho ya se había detenido prácticamente debido a preocupaciones de seguridad y después de que petroleros en la región fueran atacados durante el fin de semana.

