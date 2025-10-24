La particular intervención de Maduro que llama a la paz con Estados Unidos en medio de presión militar: “Not war, yes peace”

Los recientes operativos de EE. UU., que según Washington buscan combatir el narcotráfico, han dejado 43 muertos desde septiembre y han generado máxima alerta militar en Venezuela, mientras Trump no descarta nuevas acciones en la región.

El líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, salió a declarar este viernes en un tono inusual, instando al diálogo y al cese de hostilidades ante el aumento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

“No a la guerra, no a la guerra, not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever”, dijo Maduro, combinando español e inglés en un mensaje que mezcló humor y preocupación.

“Not crazy war, no a la guerra loca, please. Victory forever the peace (…) esto se llama lenguaje tarzaneado”, añadió, burlándose de la forma en la que pronucnia en inglés.

Sus declaraciones se producen en medio de una escalada de tensión provocada por ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que, según Washington, estarían vinculadas al narcotráfico.

La más reciente operación se registró durante la noche, cuando el Ejército estadounidense hundió un barco atribuido al tren de Aragua en el Caribe, causando seis muertes.

Desde septiembre, se contabilizan diez ataques similares en aguas internacionales, con un saldo de 43 víctimas, incluyendo operaciones en el océano Pacífico que también afectan a Colombia.

Aunque Maduro adoptó un tono humorístico en sus intervenciones, Venezuela mantiene sus fuerzas militares en alerta máxima, con ejercicios estratégicos desplegados alrededor del país como medida preventiva ante posibles acciones estadounidenses.

Por su parte, la administración de Donald Trump sostiene que estas operaciones forman parte de una campaña contra el narcotráfico, sin necesidad de declaración formal de guerra, y no descarta incluso operaciones terrestres en la región.