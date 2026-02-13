Inflación en EE.UU. baja al 2,4% y Wall Street abre mixto: Algunas acciones suben y otras se desploman

Los índices mostraron movimientos moderados tras conocerse que los precios siguen desacelerándose. Applied Materials y Airbnb destacaron con alzas, mientras Pinterest se hundió casi 20%.

(EFE) – La bolsa de Nueva York abrió este viernes con resultados mixtos después de que el gobierno informara que la inflación en Estados Unidos bajó en enero al 2,4%, su nivel más bajo en meses.

Aunque el Dow Jones y el Nasdaq arrancaron con leves pérdidas, minutos después los índices se estabilizaron. El dato de precios quedó por debajo de lo esperado y dio señales de que la economía sigue enfriándose sin entrar en crisis.

Ganadores y perdedores de la jornada

En el mundo empresarial, hubo contrastes. Applied Materials se disparó más de 11% gracias a sus sólidas ganancias, aprovechando el auge de los chips. Airbnb también celebró: sus acciones subieron 6% tras superar las expectativas de ingresos.

En la vereda opuesta, Pinterest sufrió un duro golpe y cayó cerca de 20% luego de entregar resultados débiles y culpar a los aranceles por sus problemas. Nike y Salesforce, en tanto, avanzaron alrededor de 3% en los primeros movimientos del mercado.