(CNN Español) – El abogado de Mauricio Macri dijo este jueves que se suspendió la indagatoria porque el ex presidente no fue relevado del deber de guardar secreto.

En declaraciones a los medios desde el juzgado federal de Dolores, el abogado Pablo Lanusse dijo que no hay fecha para una nueva citación y que el ex mandatario no podrá declarar hasta que el presidente Alberto Fernández lo releve de ese secreto. “Macri va a seguir estando a disposición de la justicia”, afirmó el abogado.

El ex presidente fue citado a indagatoria en el marco de la causa por presuntas escuchas ilegales a familiares de víctimas del ARA San Juan. La decisión fue tomada por el juez federal de Dolores, Martín Bava.

En el mismo fallo, el juez Bava procesó sin prisión preventiva al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y a la ex subdirectora del mismo organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados. Tanto Arribas como Majdalani negaron haber participado en maniobras de espionaje ilegal durante sus indagatorias, según informó la agencia Télam

La causa por la que Macri fue citado se inició tras una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el 23 de septiembre de 2020, donde sostiene que “se hallaron documentos e informes confeccionados en 2018 y 2019 que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan y Buque Rigel”, según establece la resolución.

El 15 de noviembre de 2017 la Armada Argentina informó que perdió comunicación con los 44 tripulantes a bordo del ARA San Juan, que nunca regresaron a casa.