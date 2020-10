(CNN en Español) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa hospitalizado en el centro médico Walter Reed después de anunciar que dio positivo por COVID-19.

Una fuente familiarizada con la salud del mandatario dijo a los periodistas de la Casa Blanca que “los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

CNN busca más aclaraciones de la Casa Blanca con respecto al comentario.

Lee también: Biden y su esposa dieron negativo por COVID-19 tras contagio de Trump

Hace apenas unos momentos, el médico de Trump, el doctor Sean Conley, reveló en una conferencia de prensa que “esta mañana el presidente lo está haciendo muy bien”.

Conley no proporcionó detalles sobre la fiebre de Trump y dijo: “Preferiría no dar ningún número específico, pero él tuvo fiebre, de jueves a viernes, y desde el viernes por la mañana, no ha tenido ninguna”.

El jefe de gabinete, Mark Meadows, fue el único otro funcionario de la Casa Blanca presente cuando los médicos salieron del edificio el sábado en Walter Reed antes de la conferencia de prensa.