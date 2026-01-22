Incendios forestales: Nicaragua envía sus condolencias a Chile por los 21 fallecidos

En una carta, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lamentaron lo ocurrido en el sur del país.

(EFE) – Este jueves, el Gobierno de Nicaragua envió sus condolencias a Chile por los 21 fallecidos en los megaincendios que han devastado más de 40.000 hectáreas en la zona centro-sur de ese país.

“Hermano pueblo chileno: conocedores de los trágicos incendios que han cobrado ya la vida de valiosos hermanos en ese querido país, extendemos a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias, que hacemos extensivas a las familias y comunidades de las zonas afectadas”, escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

En la misiva, dirigida a su homólogo Gabriel Boric, Ortega y Murillo dijeron que “desde la fortaleza y la fuerza de ese pueblo hermano, estamos seguros de que de este infortunio saldrán adelante, y nuestras oraciones en hermandad y solidaridad llegan con el gran cariño de esta Nicaragua bendita y siempre libre”.

Varios megaincendios originados el sábado en Chile han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, respectivamente, y han destruido más de 800 viviendas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad han aumentado desde 2010 debido al cambio climático y la sequía que dura más de una década, de acuerdo a la Conaf.

El presidente Boric decretó este jueves dos días de luto por los 21 fallecidos en los megaincendios.