Voraz incendio en Hong Kong destruye tres edificios: Se reportan 4 muertos y ocho heridos

Un violento siniestro se desató en el distrito de Tai Po, propagándose rápidamente a través del andamiaje de bambú de un bloque de edificios. Las autoridades elevaron el nivel de alerta ante la rápida evolución del fuego, con reportes de personas aún atrapadas en el interior.

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud que afecta tres edificios en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong.

Las autoridades elevaron el nivel de alerta del fuego a 4 en una escala de 5, debido a su rápida propagación y a la amenaza estructural.

Según los primeros informes, las llamas se desataron y se extendieron velozmente a través del andamiaje de bambú que se encontraba instalado en uno de los bloques afectados.

La Policía, citada por medios locales, confirmó que, además de las víctimas fatales y los heridos, se teme que haya personas atrapadas en el interior de los tres edificios que ardieron. Los equipos de emergencia trabajan en el combate de las llamas y las labores de rescate.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran una densa columna de humo elevándose sobre el distrito. También es visible el derrumbe de partes del andamiaje, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar varias carreteras cercanas al tráfico para permitir el trabajo de Bomberos y equipos de seguridad.