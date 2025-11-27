Tragedia en Hong Kong: Muertos en incendio de complejo residencial ascienden a 55

El fuego, que afectó siete torres de un complejo habitacional que estaba en remodelación, ha sido declarado "bajo control total" tras dos días activo. Las autoridades han detenido a tres personas e investigan posibles irregularidades en las obras que aceleraron la propagación.

Las autoridades de Hong Kong confirmaron este jueves que el masivo incendio que afectó un complejo residencial ya se encuentra “totalmente bajo control”, tras desatarse el martes por la tarde. La tragedia deja un saldo provisional de al menos 55 fallecidos y 76 heridos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, señaló que se establecerá un fondo de asistencia de 300 millones de dólares hongkoneses (cerca de 38 millones de dólares estadounidenses o 33 millones de euros) y se dará cobijo a unos 1.800 residentes afectados por el siniestro, que impactó a siete de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court.

Detenciones e investigación por rápida propagación

La tragedia ha escalado a una indagatoria de alto perfil. La Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong anunció la creación de un equipo especial para investigar posibles prácticas corruptas o irregularidades en las obras de renovación exterior que se estaban llevando a cabo en el complejo residencial.

Según las autoridades, el fuego, iniciado el miércoles por la tarde, avanzó con una velocidad “inusual”. Se sospecha que esta propagación fue alimentada por los materiales empleados para los trabajos de remodelación, incluyendo andamios de bambú cubiertos con mallas plásticas, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo, elementos altamente combustibles usados para el sellado y aislamiento de fachadas.

La ICAC examinará exhaustivamente si estas decisiones constructivas o de mantenimiento pudieron contribuir a la magnitud del desastre, respondiendo al “importante interés público” que ha generado el siniestro.

En paralelo, la policía ha actuado rápidamente, deteniendo a tres personas: dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa contratista responsable de las obras. Todos están bajo sospecha de homicidio imprudente, una figura legal que busca responsabilidades por la negligencia que llevó a la pérdida de vidas.

Mientras la ICAC y la policía avanzan en sus investigaciones para determinar las responsabilidades penales y éticas, los esfuerzos del gobierno se centran en la reubicación y el apoyo financiero a las cientos de familias que perdieron sus hogares en este complejo habitacional de China, buscando evitar que futuros proyectos de reforma pongan en riesgo la vida de los residentes.