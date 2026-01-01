Mundo suiza

Incendio en exclusivo resort de esquí de Suiza deja decenas de muertos en Año Nuevo

Por CNN Chile

01.01.2026 / 10:15

{alt}

Las llamas arrasaron un bar lleno de turistas que celebraban la llegada de 2026 en Crans-Montana, con un número de víctimas que las autoridades aún no precisan.

Un devastador incendio en el bar Le Constellation de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, causó al menos 40 muertos y decenas de heridos en la madrugada del 1 de enero de 2026.

El siniestro, que inició cerca de la 1:30 AM mientras unas 100 personas celebraban el Año Nuevo, provocó una movilización masiva de equipos de emergencia y la evacuación de heridos a hospitales saturados.

Emergencia en una estación exclusiva

El portavoz policial Gaetan Lathion confirmó que “hay varios heridos y varios muertos”, pero advirtió que es pronto para cifras definitivas debido a la complejidad de la escena y la gravedad de las quemaduras.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia fue el primero en entregar una estimación de víctimas. Según reportó La Tercera, la investigación sobre la causa del fuego, que se originó dentro del local, continúa. La zona, famosa por su turismo de lujo, permanece cerrada con una exclusión aérea para facilitar las labores de rescate.

