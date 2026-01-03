Mundo Venezuela

Imágenes verificadas: Los registros que ha dejado en Venezuela el ataque de Estados Unidos

Por Michel Nahas Miranda

03.01.2026 / 06:40

La situación permanece en desarrollo.

Registros audiovisuales verificados por CNN documentan explosiones, movimientos militares y actividad aérea sobre Venezuela durante las últimas horas, en un contexto de alta tensión con Estados Unidos tras el ataque militar dirigido en su contra.

Un primer video, verificado por CNN, muestra una gran explosión en el puerto de La Guaira, ubicado a menos de 16 kilómetros al norte del centro de Caracas. El registro confirma una detonación de gran magnitud en una zona estratégica del litoral central.

Un segundo material, también verificado y geolocalizado, exhibe decenas de vehículos y personas saliendo de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, situado en el sur de la capital. Imágenes previas ya habían mostrado incendios y explosiones en ese sector.

Un tercer registro muestra humo elevándose sobre Caracas mientras helicópteros de doble rotor sobrevuelan la ciudad. De acuerdo con la revista especializada FlightGlobal, no se conoce que las Fuerzas Armadas venezolanas operen aeronaves de doble rotor, lo que ha generado interrogantes sobre el origen de esas naves.

