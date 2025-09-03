El iceberg más grande del mundo, el A23a, se ha roto en varios “trozos muy grandes”

Expertos advierten que el aumento de temperaturas y las corrientes oceánicas podrían acelerar su desintegración total en las próximas semanas, en un contexto de creciente preocupación por el impacto del cambio climático en los polos.

(CNN) – El iceberg más grande del mundo se está “rompiendo rápidamente” en varios “trozos muy grandes”, según afirmaron los científicos del British Antarctic Survey (BAS).

El iceberg A23a, que anteriormente pesaba casi un billón de toneladas métricas (1,1 billones de toneladas) y abarcaba un área de 3.672 kilómetros cuadrados (1.418 millas cuadradas) —un poco más grande que Rhode Island—, ha sido seguido de cerca por los científicos desde que se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en la Antártida en 1986.

El A23a ha ostentado el título de “iceberg actual más grande” varias veces desde la década de 1980, siendo superado ocasionalmente por icebergs más grandes, pero de vida más corta, incluidos el A68 en 2017 y el A76 en 2021.

Andrew Meijers, oceanógrafo de BAS, le dijo a CNN en un correo electrónico el miércoles: “El iceberg se está rompiendo rápidamente y desprendiendo trozos muy grandes, designados como grandes icebergs por el centro nacional de hielo de Estados Unidos que los rastrea”.

Según Meijers, el “megaberg” ahora se ha reducido a unos 1.700 kilómetros cuadrados (656 millas cuadradas), lo que equivale aproximadamente al tamaño del Gran Londres.

El A23a permaneció varado en el fondo del mar de Weddell, en la Antártida, durante más de 30 años, probablemente hasta que se encogió lo suficiente como para aflojar su control sobre el lecho marino.

Luego, en 2020, fue arrastrado por las corrientes oceánicas antes de quedar atrapado de nuevo en una columna de Taylor (nombre que se le da a un vórtice giratorio de agua causado por las corrientes oceánicas que chocan con una montaña submarina), hasta que se informó que estaba de nuevo en movimiento el pasado diciembre. En marzo de este año, encalló en una plataforma continental antes de volver a flotar en mayo.

Meijers explicó las circunstancias que provocaron la ruptura del iceberg. «Ha estado siguiendo la fuerte corriente en chorro conocida como Frente de la Corriente Circumpolar Antártica Sur (SACCF) en sentido antihorario alrededor de Georgia del Sur desde que se separó en mayo, tras encallar en la plataforma continental durante unos meses en marzo.

Es probable que este chorro arrastre el iceberg y sus fragmentos hacia el noreste, aún como parte del corredor de icebergs.

Dijo que el A23a está “siguiendo un destino similar” al de otros megabergs, como el A68 en 2021 y el A76 en 2023, que también se desintegraron alrededor de Georgia del Sur, un Territorio Británico de Ultramar en el sur del océano Atlántico, aunque ha permanecido en una sola pieza durante más tiempo que cualquiera de ellos.

La desintegración significa que la corona del iceberg más grande del mundo ahora está en manos del D15a, que mide alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados (1.158 millas cuadradas) y, según Meijers, está “bastante estático en la costa antártica cerca de la base australiana Davis“.

El A23a aún ostenta el título del segundo iceberg más grande del mundo, pero Meijers afirmó que es probable que esto cambie rápidamente a medida que continúe fragmentándose en las próximas semanas. El aumento de la temperatura del agua y la llegada de la primavera austral implican que probablemente se fragmentará en icebergs demasiado pequeños para seguir su rastro, añadió.

El desprendimiento de icebergs es un proceso natural y no se han registrado suficientes megabergs como para que los científicos sepan si están aumentando con el calentamiento global, afirmó Meijers. Sin embargo, lo que sí está claro es que las plataformas de hielo han perdido billones de toneladas de hielo debido al aumento de la formación y el derretimiento de icebergs en las últimas décadas, debido en gran medida al calentamiento del agua del océano y a los cambios en las corrientes oceánicas, añadió.

El cambio climático provocado por el hombre está provocando cambios alarmantes en la Antártida, que podrían provocar un aumento catastrófico del nivel del mar.

Científicos a bordo del buque de investigación polar RRS Sir David Attenborough de BAS visitaron el A23a mientras se encontraba varado en la plataforma continental de Georgia del Sur. Las muestras tomadas regresaron recientemente al Reino Unido para su análisis, según informó un portavoz de BAS a CNN.

“Es probable que el encallamiento y la enorme liberación de agua dulce fría hayan tenido un impacto importante en los organismos del lecho marino y las aguas circundantes”, declaró el portavoz, y añadió: “Es importante comprender estos impactos, ya que los grandes icebergs podrían volverse más comunes en Georgia del Sur como resultado del calentamiento global”.