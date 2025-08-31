Los hutíes irrumpen en edificios de la ONU en Yemen tras muerte de su primer ministro tras ofensiva israelí

El hecho ocurre un día después de que Israel confirmara la muerte de Ahmed al-Rahawi, primer ministro del gobierno rebelde, en un ataque aéreo.

(CNN) – Los rebeldes hutíes respaldados por Irán irrumpieron el domingo en las oficinas de dos agencias de las Naciones Unidas en la capital yemení, Saná, un día después de que Israel dijera que había asesinado al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes.

Las oficinas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fueron “ingresadas por fuerzas de seguridad locales” el domingo por la mañana, dijeron a CNN portavoces de las agencias en declaraciones separadas.

Un miembro del personal del PMA fue detenido, al igual que varios miembros del personal de UNICEF, según las declaraciones.

Las agencias están “buscando urgentemente información adicional” de las autoridades locales, dijeron sus portavoces a CNN, y agregaron: “Nuestra prioridad inmediata es la seguridad y el bienestar de nuestro personal”.

No está claro si las incursiones estuvieron relacionadas con los ataques israelíes. Los hutíes ya han atacado a la ONU y otras organizaciones internacionales.

El ministro de Información del gobierno respaldado por la ONU, Moammar al-Eryani, condenó enérgicamente las acciones de los hutíes, informó la agencia de noticias estatal yemení SABA NEWS.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que los ataques que mataron a Ahmed al-Rahawi, primer ministro de los rebeldes hutíes de Yemen, son “solo el comienzo” de la campaña de su país contra el grupo.

Al-Rahawi murió junto con otros funcionarios hutíes en un ataque en Saná el jueves, confirmó el jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, prometiendo venganza por el ataque.

El grupo rebelde lanza periódicamente misiles contra Israel, así como ataques a buques en el Mar Rojo, en lo que dice, es una venganza por la ofensiva de Israel en Gaza.

Netanyahu ha prometido que los hutíes “pagarán un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel”.

“Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes que nosotros, y esto es solo el comienzo de los ataques contra altos funcionarios en Saná: llegaremos a todos ellos”, dijo el líder israelí en una reunión gubernamental el domingo.

Desde 2014, Yemen está dividido entre un gobierno hutí que controla Saná y gran parte del norte, y una administración rival pero más ampliamente reconocida en el sur.