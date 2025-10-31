Este hotel fue elegido como el mejor del mundo en 2025: Es un rascacielos frente al mar

Diseñado por el diseñador taiwanés Tony Chi, este hotel contemporáneo de 413 habitaciones superó al ganador del año pasado, Capella Bangkok, en la muy esperada lista de la marca hotelera global 50 Best, anunciada en una ceremonia de premios en Londres anoche.

(CNN) — Aunque solo lleva seis años abierto, el Rosewood Hong Kong se ha convertido rápidamente en un elemento distintivo del icónico horizonte de Hong Kong, así como en una fuerza a tener en cuenta en el sector hotelero de lujo.

Y después de figurar dos veces entre los tres primeros de la lista de los 50 Mejores Hoteles del Mundo, el edificio de 65 plantas se alzó con el primer puesto este año.

Diseñado por el diseñador taiwanés Tony Chi, este hotel contemporáneo de 413 habitaciones superó al ganador del año pasado, Capella Bangkok, en la muy esperada lista de la marca hotelera global 50 Best, anunciada en una ceremonia de premios en Londres anoche.

Angus Pitkethley, director de ventas y marketing del complejo Rosewood Hong Kong, dijo a la multitud reunida en el recinto de eventos Old Billingsgate que había sido una “verdadera sorpresa y un verdadero honor” resultar ganadores este año.

Servicio de primera clase

“¡Qué noche tan emotiva aquí en Londres…!”, añadió Pitkethley. “Siento un enorme orgullo y gratitud por recibir este premio”.

Al preguntársele cuál creía que era el secreto del éxito del Rosewood Hong Kong, Pitkethley atribuyó el mérito al personal del hotel, cuyo precio asciende a 650 dólares la noche y que está situado en el paseo marítimo de Kowloon, en Hong Kong.

“Tenemos un equipo increíble en el hotel, que no solo siente pasión por la hospitalidad, sino que realmente siente pasión por Hong Kong”, dijo.

Emma Sleight, jefa de contenido de The World’s 50 Best Hotels, describió la lista de este año como “una verdadera celebración de las mejores propiedades de 22 destinos en seis continentes” y elogió enormemente al Rosewood Hong Kong, que abrió sus puertas en 2019.

“Este hotel excepcional ofrece un servicio de primera clase y experiencias sensacionales para los huéspedes en el corazón de uno de los destinos más dinámicos y vibrantes del mundo”, dijo Sleight.

“El posicionamiento del Rosewood Hong Kong como número 1 consolida aún más a Asia como un destino líder de viajes de lujo tanto para viajeros de negocios como de placer.”

Asia domina

Mientras tanto, el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, un refugio de 299 habitaciones ubicado en el centro del distrito creativo de la capital tailandesa, quedó en segundo lugar, seguido de cerca por el Capella Bangkok, que ocupó el tercer lugar en la lista, que estuvo fuertemente dominada por hoteles asiáticos.

De hecho, Passalacqua, un hotel boutique situado en el lago de Como, en Italia, fue el único hotel no asiático entre los cinco primeros. Esta villa del siglo XVIII obtuvo el cuarto puesto este año, convirtiéndose así en el hotel europeo mejor clasificado, y también fue nombrado Mejor Hotel Boutique.

El histórico hotel Raffles Singapore, cuna del cóctel Singapore Sling, completó el top cinco.

Otros hoteles de la región asiática que figuran en la lista son Mandarin Oriental Bangkok (n.° 7), Upper House Hong Kong (n.° 10), Bulgari Tokyo (n.° 15), Aman Tokyo (n.° 25), Janu Tokyo (n.° 37), Mandarin Oriental Hong Kong (n.° 41) y The Tokyo Edition Toranomon (n.° 45).

Las mejores propiedades

El hotel mejor clasificado de Norteamérica fue Chablé Yucatán (n.° 8), uno de los cuatro hoteles mexicanos incluidos en la lista. Esta antigua hacienda del siglo XIX, enclavada en la selva maya, se inspira en la naturaleza, la cultura y la conexión humana, según declaró Diego Gutiérrez, director general de Chablé Hotels, en un comunicado de prensa.

The Mark, en Nueva York, debutó este año en la lista, ocupando el puesto n.° 43, y el Hotel Bel-Air, en Los Ángeles, el n.° 42.

El Copacabana Palace de Río de Janeiro, que también ganó el premio Lavazza a la mejor nueva entrada, y el Rosewood São Paulo fueron los únicos hoteles sudamericanos en la lista, ubicándose en el puesto número 11 y el número 24 respectivamente.

El Atlantis The Royal de Dubái, en el puesto número 6, fue el hotel mejor clasificado de Oriente Medio, mientras que el Capella Sydney, en el puesto número 12, se impuso a la competencia en la región de Oceanía. En el puesto número 13, el Royal Mansour de Marrakech fue el hotel mejor clasificado de África.

La lista de los Mejores Hoteles del Mundo la decide la Academia de los 50 Mejores Hoteles del Mundo, compuesta por 800 expertos de la industria hotelera, entre los que se incluyen hoteleros y periodistas de viajes, repartidos en 13 destinos de todo el mundo.

Los 50 mejores hoteles del mundo 2025

1. Rosewood Hong Kong

2. Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya (Tailandia)

3. Capella Bangkok (Tailandia)

4. Passalacqua (Italia)

5. Raffles Singapur

6. Atlantis The Royal (Dubái)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Tailandia)

8. Chablé Yucatán (Chocholá, México)

9. Four Seasons Firenze (Florencia, Italia)

10. Cámara Alta de Hong Kong

11. Palacio de Copacabana (Río de Janeiro, Brasil)

12. Capella Sydney (Australia)

13. Royal Mansour (Marrakech, Marruecos)

14. Mandarin Oriental Qianmen (Pekín, China)

15. Bulgari Tokio (Japón)

16. Claridge’s (Londres)

17. Four Seasons Astir Palace (Atenas, Grecia)

18. Cabeza de patata Desa (Seminyak, Bali)

19. Le Bristol (Francia)

20. Jumeirah Marsa Al Arab (Dubái)

21. Cheval Blanc París (Francia)

22. Bulgari Roma (Italia)

23. Hotel de Crillon (Francia)

24. Rosewood São Paulo (Brasil)

25. Aman Tokio (Japón)

26. Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Italia)

27. Hôtel du Couvent (Niza, Francia)

28. Soneva Fushi (Maldivas)

29. El Connaught (Londres)

30. La Mamounia (Marrakech, Marruecos)

31. Raffles London en The OWO

32. El Emory (Londres)

33. Maroma (Riviera Maya, México)

34. El Calile (Brisbane, Australia)

35. El Lana (Dubái)

36. Hôtel de Paris Monte-Carlo (Mónaco, Francia)

37 de enero Tokio (Japón)

38. El Palacio Taj Mahal (Mumbai, India)

39. One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, México)

40. Singita (Parque Nacional Kruger, Sudáfrica)

41. Mandarin Oriental Hong Kong

42. Hotel Bel-Air (Los Ángeles)

43. The Mark (Nueva York)

44. Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos, México)

45. Edición Tokio Toranomon (Japón)

46. ​​Hotel The Mitsui (Kioto, Japón)

47. Mansión Estelle (Witney, Reino Unido)

48. Grand Park Hotel Rovinj (Croacia)

49. Hotel Sacher Viena (Austria)

50. Mandapa (Bali)