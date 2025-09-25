Hong Kong: Arrestan a dos mujeres por selfie con un niño durante el paso del supertifón Ragasa

La policía las acusó de "poner en peligro a un menor" luego de que las imágenes mostraran cómo el fuerte oleaje las derribó en la costa sur de la ciudad. El niño resultó ileso.

La Policía de Hong Kong detuvo este jueves a dos mujeres acusadas de poner en riesgo a un menor durante el paso del supertifón Ragasa, que azotaba la ciudad con vientos de hasta 160 km/h y un fuerte oleaje.

El incidente ocurrió en la zona de Ap Lei Chau, en el sur del territorio, cuando ambas llevaron a un niño a los rompeolas para tomarse una fotografía. Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban a los tres a centímetros del mar embravecido, hasta que una ola los derribó contra las barreras.

Tras denuncias ciudadanas, la policía abrió una investigación y procedió a arrestarlas bajo la figura de “poner en peligro a un menor”. El niño resultó ileso y quedó bajo custodia de su familia.

Las autoridades recordaron que las zonas costeras permanecen cerradas durante las alertas de ciclón y que este tipo de conductas no solo ponen en riesgo a los menores, sino también a los equipos de rescate.

El Observatorio local había advertido sobre ráfagas de hasta 160 km/h y olas superiores a los tres metros.

El caso ocurre en medio de otra emergencia provocada por Ragasa: en el barrio de Chai Wan, una madre y su hijo de cinco años fueron arrastrados por una ola mientras caminaban en el paseo marítimo. Ambos permanecen en coma tras ser rescatados.

Revisa el video del momento en que las mujeres y el niño se toman la selfie: