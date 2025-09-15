Mundo italia

Hombre se lanzó desde edificio en Italia para suicidarse, pero cayó sobre anciana y la mató

Por CNN Chile

15.09.2025 / 13:21

El hombre de 70 años fue acusado de homicidio involuntario tras impactar sobre la víctima de 83 años, quien además era su vecina.

(EFE) – Una anciana murió en Milán, en el norte de Italia, después de que uno de sus vecinos se lanzase desde el balcón de su casa para suicidarse y cayese desde una altura de 20 metros sobre ella, que en ese momento atravesaba el patio del edificio, informan este lunes medios locales.

El hombre, de 70 años y que se encuentra hospitalizado, aunque su vida no corre peligro, ha sido acusado de homicidio involuntario después de que anoche se tirase desde el cuarto piso del inmueble e impactase sobre la víctima, Francesca Manno, de 83 años, que era su vecina.

La mujer había salido a tirar la basura, según algunos vecinos, cuando resultó alcanzada. Los servicios de emergencia intervinieron inmediatamente, alertados, pero todos los esfuerzos por reanimarla resultaron infructuosos.

Según los investigadores, el hombre, que se encuentra en libertad, pero bajo investigación, estuvo consciente y alerta en todo momento y, aunque sufrió varias fracturas en la caída, sobre todo en las extremidades inferiores, se recuperará.

Los carabineros llegaron al lugar, alertados por los vecinos, y reconstruyeron la dinámica exacta de los hechos; aunque en un principio se pensó que se trata de una pareja que había intentado suicidarse, rápidamente se verificó que no existía ninguna relación entre ambos.

